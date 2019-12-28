Почему цели и желания не сбываются: как это исправить с помощью одного метода

Пересмотрите свои подходы к загадыванию желаний и их достижениям

Как правильно достигать целей Фото: stocksnap.io

Планируя чего-то достичь, человек говорит о своей главной цели и забывает о системе, которая необходима для достижения желаемого результата. Чтобы ваши желания осуществились в 2020 году, стоит прислушаться к совету Нади Андреевой, магистра организационной психологии и сертифицированного веллнес-коуча.

Как украинские звезды загадывают желание, чтобы те сбылись – смотрите видео:

По ее словам, даже если человек полностью проигнорирует свои цели, а сосредоточиться только на своей системе, то сможет наверняка добиться результатов.

Например, вы – тренер и у вас была цель победить на каком-то чемпионате. Вы ее игнорируете и концентрируетесь только на системе, в данном случае – ежедневных тренировках. И в результате вы добьетесь своей цели.

Андреева в своем блоге говорит, что цели уменьшают у человека ощущение счастья, которое они испытывают в данный момент, а не в будущем, в момент достижения цели.

Поэтому психолог рекомендует концентрироваться на процессе достижения, а не на самой цели. Это, по ее словам, поможет вам получить удовольствие от настоящего момента, продолжая усовершенствоваться.

Еще одним ступором на пути к достижению цели является потребность в немедленных результатах. Не торопите события, а получайте удовольствия от постепенной работы.

Андреева не советует забыть о целях и полностью заменить их системой. Просто цели хороши для планирования вашего прогресса, а системы – непосредственно для достижения прогресса, заверяет она.

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