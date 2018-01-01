Почему депрессия для мужчин особо опасна

Исследованием в данной области занимались научные специалисты из США

Депрессия очень опасна. Фото: pixabay

Учёные выяснили, что мужчинам не следует впадать депрессию, ибо это может привести к бесплодию. Исследованием в данной области занимались научные специалисты из США.

В исследовании приняли участие пары, лечившиеся от бесплодия. Оказалось, что депрессия у мужчин приводила к бесплодию, а у женщин — нет.

"Наше исследование предоставляет пациентам с бесплодием и их врачам новую информацию для рассмотрения при принятии решений о лечении", — говорит автор исследования Эстер Айзенберг, врач отделения по вопросам фертильности и бесплодия Национального института детского здоровья и развития человека.

Также известно, что 41 процент женщин и 50 процентов мужчин, лечащихся от бесплодия, страдают от депрессии. Чаще всего с симптомами сталкиваются женщины, но именно у мужчин депрессивное состояние наиболее опасно.

Добавим, что в предыдущих испытаниях доказывалась связь качества спермы и стресса.

О том, откуда берется депрессия, смотрите на видео ниже: