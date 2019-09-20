Почему дети кусаются и что с этим делать: практичные советы психолога
Светлана Ройз пояснила причины детской агрессии
Приходит время, когда родители сталкиваются с агрессивным поведением ребенка, которое часто проявляется кусанием. Почему дети кусаются и что с этим делать, рассказала в Facebook известный психолог Светлана Ройз.
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"Одна из "тем" адаптации к садику (реже – к школе) – кусание", – поясняет психолог и перечисляет возможные причины такого поведения ребенка.
1. Конечно, неприятно, когда воспитатель в садике рассказывает о том, что ваш ребенок кого-то укусил. Конечно, страшно, когда мы видим укус у своего собственного ребенка. "Кусание – не норма", – заверяет психолог. Но у него есть вполне объяснимые причины. Важно помнить, что иногда кусаются замечательные дети и у самых любящих и интеллигентных родителей.
2. Если в группе (в семье) есть дети, у которых речь хорошо развита и детки, которые только осваивают речевые навыки, старший (или более "говорящий" ребенок) оказывает "вербальное" давление – младший или тот, кто в более слабой позиции пытается уравновесить ситуацию тем же "каналом", буквально – "ртом".
В ответ на грубость, давление, если он не может объяснить свои мысли и потребности, если не может справиться с эмоциями – он кусает того, кому не смог противостоять.
Совет: разобраться, в чем было давление "пострадавшего", что спровоцировало напряжение. Кусающему ребенку, конечно, мы говорим, пытаясь распознать его потребность, ты хотел сказать о том, что...? Возможно, ты разозлился, потому что... и укусил...? Кусаться и делать больно никому и никогда нельзя. Давай мы помажем, погладим руку, плечо и т.д. Ему больно. И скажем (важно произнести фразу, которая соответствует почувствованной, угаданной или вычисленной потребности ребенка).
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3. Ребенок кусает, вызывая на контакт. В некоторых семьях покусывание друг друга – это проявление нежности. Родители от избытка чувств покусывают нежно ребенка. Маленький ребенок не может проконтролировать силу своего воздействия и может от восторга, нежности сильно укусить своего друга/подругу.
Совет: помнить, что каждое наше действие закрепляется у ребенка, как норма поведения. Если мы понимаем, что это не проявление агрессии – предлагаем ребенку способ, как по-другому выразить чувства. Похоже, для конкретного ребенка – это телесный способ. Но мы приучаем ребенка все же задавать вопрос – можно тебя обнять (или в группе обучаем знакам-вопросам), можно поцеловать, взять за руку и прочее. К этому ребенку сами стараемся чаще прикоснуться.
4. Ребенок защищает территорию. Малыши, как и маленькие звереныши, используют оборонительное поведение – скалят зубы, рычат, отстаивают свою территорию и это вполне "природно".
Совет: обозначить и часто повторять правила: мы не деремся, не кусаемся, никому не причиняем вреда, не делаем больно, чужое без спросу не берем. Мы имеем право себя защищать, говорить о том, что нам не приятно, просить о помощи, если сами не можем справиться. Учимся говорить о том, чего хотим. Ребенок может кусаться, если не имеет другого способа защитить свои границы. Взрослым важно быть бережными и внимательными, чтобы помочь ребенку научиться отстаивать свою территорию корректным способом.
5. Ребенок кусается от перенапряжения и перевозбуждения.
Совет: помнить, что с перевозбуждением ребенок справляется, как может – кто-то плачет, кто-то бегает, кто-то кричит, кто-то дерется, кто-то кусается. Нам важна внимательность, чтобы вовремя поиграть с детками в "стучалки зубами, как от холода", похлопать в ладоши, потопать, подержать ручки под водой, выпить воды, поиграть в игры с попеременным напряжением и расслаблением мышц, потанцевать и прочие.
6. Если мы замечаем, что челюсти ребенка сжаты, тогда даем ему грызть яблоки, сухари, наблюдаем за тем, насколько вообще он может расслабить мышцы, позволяет ли он себе проявлять эмоции.
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7. Ребенок кусается (на всякий случай). Если ребенку небезопасно – он находится в состоянии постоянной готовности реагировать на реальную или воображаемую опасность. Он постоянно находится в оборонительной позиции.
Совет: в первую очередь, создать для ребенка безопасную среду. Для некоторых детей в садике слишком громко, активно, многолюдно, нет возможности уединиться, душно, страшно попроситься в туалет.
8. Эмоциональные реакции ребенка часто "нелинейны". Ребенка мог обидеть старший или младший брат/сестра, мог наказать родитель. Свое напряжение ребенок может "вернуть" случайному человеку, который будет находиться в более слабой позиции.
Совет: помнить, что после 4 лет ребенок точно знает, что кусаться – это, как минимум, плохо. Мы помним, что в этом возрасте контроля над импульсами еще нет. Но если такие проявления часты, нам важно исследовать причины напряжения ребенка. В практике часты случаи, когда на ребенка дома кричат, а он, не позволяя проявлять вербальную агрессию, заменяет ее "молчаливым" кусанием.
9. Хитрость или манипуляция. "У меня в практике было несколько деток, которые кусались, чтоб их родителей вызвали в садик и их скорее забрали домой", – приводит пример Светлана.
В то же время психолог советует родителям обратить внимание на поведение ребенка. Потому что проявлению агрессии могут быть "органические причины" – если поведение ребенка не корректируется, важно обратиться к специалисту.
Совет: для профилактики превращаем ребенка (и себя) в любого животного, весело лаем друг на друга, рычим, мяукаем, скалим зубы. А потом превращаемся в людей. (Завершаем любую игру всегда из роли человека).
Играем в игры, в которых ребенок мог бы обучаться контролю. Например: злая, добрая рука ("злая рука" готова ударить, напряжена, "добрая" – готова погладить, расслаблена), превращаем ребенка в льдинку (он напрягает мышцы), а затем пригреваем солнышком, и льдинка тает.
"Непродуктивно и нельзя бить ребенка в ответ на кусание, кусать в ответ, закрывать ему рот, кричать", – подытожила психолог.
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