Почему дети кусаются и что с этим делать: практичные советы психолога

Светлана Ройз пояснила причины детской агрессии

Научитесь понимать своих детей Фото: stocksnap.io

Приходит время, когда родители сталкиваются с агрессивным поведением ребенка, которое часто проявляется кусанием. Почему дети кусаются и что с этим делать, рассказала в Facebook известный психолог Светлана Ройз.

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"Одна из "тем" адаптации к садику (реже – к школе) – кусание", – поясняет психолог и перечисляет возможные причины такого поведения ребенка.

1. Конечно, неприятно, когда воспитатель в садике рассказывает о том, что ваш ребенок кого-то укусил. Конечно, страшно, когда мы видим укус у своего собственного ребенка. "Кусание – не норма", – заверяет психолог. Но у него есть вполне объяснимые причины. Важно помнить, что иногда кусаются замечательные дети и у самых любящих и интеллигентных родителей.

2. Если в группе (в семье) есть дети, у которых речь хорошо развита и детки, которые только осваивают речевые навыки, старший (или более "говорящий" ребенок) оказывает "вербальное" давление – младший или тот, кто в более слабой позиции пытается уравновесить ситуацию тем же "каналом", буквально – "ртом".

В ответ на грубость, давление, если он не может объяснить свои мысли и потребности, если не может справиться с эмоциями – он кусает того, кому не смог противостоять.

Совет: разобраться, в чем было давление "пострадавшего", что спровоцировало напряжение. Кусающему ребенку, конечно, мы говорим, пытаясь распознать его потребность, ты хотел сказать о том, что...? Возможно, ты разозлился, потому что... и укусил...? Кусаться и делать больно никому и никогда нельзя. Давай мы помажем, погладим руку, плечо и т.д. Ему больно. И скажем (важно произнести фразу, которая соответствует почувствованной, угаданной или вычисленной потребности ребенка).

3. Ребенок кусает, вызывая на контакт. В некоторых семьях покусывание друг друга – это проявление нежности. Родители от избытка чувств покусывают нежно ребенка. Маленький ребенок не может проконтролировать силу своего воздействия и может от восторга, нежности сильно укусить своего друга/подругу.

Совет: помнить, что каждое наше действие закрепляется у ребенка, как норма поведения. Если мы понимаем, что это не проявление агрессии – предлагаем ребенку способ, как по-другому выразить чувства. Похоже, для конкретного ребенка – это телесный способ. Но мы приучаем ребенка все же задавать вопрос – можно тебя обнять (или в группе обучаем знакам-вопросам), можно поцеловать, взять за руку и прочее. К этому ребенку сами стараемся чаще прикоснуться.

4. Ребенок защищает территорию. Малыши, как и маленькие звереныши, используют оборонительное поведение – скалят зубы, рычат, отстаивают свою территорию и это вполне "природно".

Совет: обозначить и часто повторять правила: мы не деремся, не кусаемся, никому не причиняем вреда, не делаем больно, чужое без спросу не берем. Мы имеем право себя защищать, говорить о том, что нам не приятно, просить о помощи, если сами не можем справиться. Учимся говорить о том, чего хотим. Ребенок может кусаться, если не имеет другого способа защитить свои границы. Взрослым важно быть бережными и внимательными, чтобы помочь ребенку научиться отстаивать свою территорию корректным способом.

5. Ребенок кусается от перенапряжения и перевозбуждения.

Совет: помнить, что с перевозбуждением ребенок справляется, как может – кто-то плачет, кто-то бегает, кто-то кричит, кто-то дерется, кто-то кусается. Нам важна внимательность, чтобы вовремя поиграть с детками в "стучалки зубами, как от холода", похлопать в ладоши, потопать, подержать ручки под водой, выпить воды, поиграть в игры с попеременным напряжением и расслаблением мышц, потанцевать и прочие.

6. Если мы замечаем, что челюсти ребенка сжаты, тогда даем ему грызть яблоки, сухари, наблюдаем за тем, насколько вообще он может расслабить мышцы, позволяет ли он себе проявлять эмоции.

7. Ребенок кусается (на всякий случай). Если ребенку небезопасно – он находится в состоянии постоянной готовности реагировать на реальную или воображаемую опасность. Он постоянно находится в оборонительной позиции.

Совет: в первую очередь, создать для ребенка безопасную среду. Для некоторых детей в садике слишком громко, активно, многолюдно, нет возможности уединиться, душно, страшно попроситься в туалет.

8. Эмоциональные реакции ребенка часто "нелинейны". Ребенка мог обидеть старший или младший брат/сестра, мог наказать родитель. Свое напряжение ребенок может "вернуть" случайному человеку, который будет находиться в более слабой позиции.

Совет: помнить, что после 4 лет ребенок точно знает, что кусаться – это, как минимум, плохо. Мы помним, что в этом возрасте контроля над импульсами еще нет. Но если такие проявления часты, нам важно исследовать причины напряжения ребенка. В практике часты случаи, когда на ребенка дома кричат, а он, не позволяя проявлять вербальную агрессию, заменяет ее "молчаливым" кусанием.

9. Хитрость или манипуляция. "У меня в практике было несколько деток, которые кусались, чтоб их родителей вызвали в садик и их скорее забрали домой", – приводит пример Светлана.

В то же время психолог советует родителям обратить внимание на поведение ребенка. Потому что проявлению агрессии могут быть "органические причины" – если поведение ребенка не корректируется, важно обратиться к специалисту.

Совет: для профилактики превращаем ребенка (и себя) в любого животного, весело лаем друг на друга, рычим, мяукаем, скалим зубы. А потом превращаемся в людей. (Завершаем любую игру всегда из роли человека).

Играем в игры, в которых ребенок мог бы обучаться контролю. Например: злая, добрая рука ("злая рука" готова ударить, напряжена, "добрая" – готова погладить, расслаблена), превращаем ребенка в льдинку (он напрягает мышцы), а затем пригреваем солнышком, и льдинка тает.

"Непродуктивно и нельзя бить ребенка в ответ на кусание, кусать в ответ, закрывать ему рот, кричать", – подытожила психолог.

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