Почему дети не обращаются за помощью к родителям: ответ секс-педагога

По словам Юлии Ярмоленко, нельзя спровоцировать человека на преступление, если он не способен это сделать

Не запугивайте своих детей. Фото: pixabay

Одна из причин, по которой дети не обращаются за помощью к родителям – "Мне скажут, сам виноват/сама виновата". Об этом рассказала в facebook секс-педагог Юлия Ярмоленко.

По ее словам так происходит из-за того, что наши дети читают те же соцсети, смотрят и слушают те же новости, что и мы. Они активно мотают на ус, как близкие и родные рассуждают, когда с кем-то случается беда.

Обворовали или ограбили?

Куда смотрел/смотрела?

Зачем нес/несла с собой такую большую сумму?

Почему не взял/не взяла такси?

Побили?

Зачем провоцировал/провоцировала?

Почему не убежал/не убежала?

В спортзал надо ходить, чтобы уметь давать отпор!

Изнасиловали?

В чем была одета?

Как накрашена?

Пила/не пила?

Зачем согласилась пойти с ним/ними?

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"Дети это впитывают буквально с рождения. И если становятся, не дай Бог, объектом травли/буллинга/домагательств, прекрасно понимают: бессмысленно ждать поддержки от взрослых, которые всегда обвиняют жертву, ведь "я сам виноват/сама виновата". Это срабатывает и в 3 года, и в 10, и в 18", – говорит Юлия.

Но, помимо наших детей, комментарии "сама виновата" читают и слышат еще и насильники. Вы же не думаете, что они живут отдельной группой в лесу, не имея доступа к интернету и ТВ? К сожалению, такие люди всегда рядом – это могут быть наши коллеги, соседи, одноклассники, родственники. И обвиняя жертву, мы даем им посыл: творить грязные делишки можно безнаказанно, ведь общество все равно возьмется выяснять, во что жертва была одета, насколько ярко накрашена, как себя вела, был у нее секс до этого или не было, отбивалась достаточно активно или нет... А насильник останется в тени. И, скорее всего, даже не будет притянут к ответственности. Никакой. Никогда.

"Вы же понимаете, что мы с вами становимся соучастниками преступлений, когда обвиняем жертву? А я не хочу быть соучастницей таких жутких вещей. Я хочу, чтобы у жертв был голос! Чтобы они не боялись заявить в полицию, прийти к родителям или другим близким людям и получить не обвинения, а поддержку! И услышать самую главную фразу: "Ты не виновата в том, что произошло"", – пишет Ярмоленко.

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По ее словам, жертвы ведь на самом деле ни в чем не виноваты. У них нет выбора: "Я даю вам 300% гарантии, что никто из нас не хочет быть ограбленым, побитым, убитым, изнасилованным, униженным. Только преступник имеет возможность выбирать: грабить или не грабить, убивать или не убивать, насиловать или не насиловать... А как же те, кто провоцирует преступников? Например, кладет мобильный в задний карман или надевает короткую юбку? Читая такие комментарии мне хочется спросить: правильно ли я понимаю, что вы воруете телефон каждый раз, когда он торчит у кого-то из кармана, и насилуете девушек, которые одеты вызывающе (по вашему мнению)?" – задает вопрос секс-педагог.

Нельзя спровоцировать человека на преступление, если он не способен это сделать, заверяет Юлия.

"И когда каждый из нас все это поймет и перестанет обвинять жертв, мы вдруг обнаружим, что дети стали обращаться к нам за помощью (даже в каких-то мелочах – но это тоже важно!), что жертвы обрели голос и право на помощь, что количество насилия стало меньше, что мы вдруг научились давать поддержку тем, кто в ней нуждается. Утопия? Возможно, но мне хочется верить в лучшее. Для нас и наших детей", – подытожила Ярмоленко.

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