Почему девочкам важно иметь хорошие отношения с мамой: две веские причины

Важно давать дочери любовь еще с детства

Мама играет большую роль в жизни дочери Фото: stocksnap.io

Отношения с родителями важно для детей в любом возрасте, но в детстве – особенно. Ведь именно в этот период закладываются ребенку все жизненно-необходимые установки. А мама для ребенка и вовсе формирует базовое и такое необходимое чувство безопасности.

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Сегодня разобрались, какую роль в жизни девочки отыгрывает мама и почему так важно поддерживать с ней хорошие отношения.

1. Мама для девочки дает ощущение доверия и надежности, что позволяет чувствовать себя спокойно и уравновешенно. К слову, это также важно для выстраивания дальнейших отношений с мужчинами.

2. Именно мама учит ребенка любить и чувствовать. Это формирует в девочке способность строить семью, принимать, рожать и воспитывать.

В психологии, когда с девушкой прорабатывают любовь и принятие себя, всегда начинают с отношений с мамой. Примечательно, что именно с дочерью формируется особая связь, которая формируется еще при рождении.

Психологи советуют поддерживать с мамой хорошие и доверительные отношения, прощать и не злиться на нее, ведь это напрямую влияет на качество жизни. Это поясняет тем, что именно мама формирует наши внутренние опоры.

Ранее мы выясняли, как родители усложняют наши будущие отношения: ответ психолога.

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