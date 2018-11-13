Почему диеты опасны для психического здоровья: ответ специалиста по питанию

Юлия Копыткова пояснила, почему диеты не работают и чем они опасны для психики человека

Будьте осторожны с диетами. Фото: pixabay

Если после диеты у вас возникают вопросы, типа: "Почему каждый раз вместо удовольствия от потерянных килограммов, я получаю еще более обостренное чувство страха снова поправиться?" или "Почему с каждым разом все сложнее уговорить себя на эту душевную пытку, каким бы желанным ни казался низкий вес?", значит причиной проблем с питанием является ваш диетический менталитет, пишет Womo.ua.

Как исправить ситуацию на психологическом уровне, чтобы чувствовать себя хорошо, рассказывает психолог-нутрициолог Юлия Копыткова.

После 16-ти лет изучения темы питания для меня нет более очевидного факта – диеты не только не работают, они крадут радость из нашей жизни, создают ощущение постоянного контроля, сопряженного с постоянной тревогой, и ведут к разочарованию собой. Все это не про качество жизни! И, конечно, не про любовь и уважение к себе. Давайте разберемся в том, почему же диеты не работают и чем они опасны для психики.

По пунктам

1. Диеты разрушают отношения с собой, подрывают доверие к своему выбору и минимизируют уважение к собственному телу, истощая его физические и психологические ресурсы.

2. Создают иллюзию контроля над питанием, а значит, и над вашей жизнью, тем самым давая вам ложное убеждение "Я классная, только если худая! Я классная, только если живу по режиму! Я классная, если предсказуемая и всегда сосредоточенная на правильной еде!" и т.д. Это ложно. На самом же деле, диетическое мышление приносит тревогу и хронический неосознанный стресс.

3. Диеты делают людей асоциальными, создавая напряжение в отношениях: семейные ужины становятся стрессом, встречи с друзьями — редкими, общение с коллегами — натянутым.

4. Крадут время, которое вы могли бы потратить на хобби, хорошее времяпрепровождение, творчество. Все это вытесняется постоянными мыслями о том, где купить обезжиренный творог, спелый авокадо или ржаные хлебцы к завтраку.

5. Снижают веру в себя, убивая спонтанность выбора, легкость в общении, беззаботность и гибкость мышления.

6. Провоцируют черно-белое мышление (разделение продуктов на "хорошие" и "плохие"), а также — на постоянный анализ продуктов и блюд, акцентирование внимания только на еде, а не, допустим, на успехи в карьере или успехи ребенка в учебе и т.д.

7. Диеты снижают метаболизм.

Пути освобождения от диетического мышления

Таким образом психологическое напряжение, которое мы испытываем загоняя себя в строгие рамки режима, и диетическое мышление даже не сопоставимы со стрессами на работе. Они гораздо хуже! Потому что могут постепенно перерасти в болезнь – расстройство пищевого поведения. А это уже диагноз, который очень сложно победить самостоятельно, да и не стоит. Лучше обратитесь за помощью к специалисту, но прежде:

1. Признайте, что у вас есть проблема ограничивающего мышления.

2. Сформируйте четкое желание избавиться от деструктивного мышления.

3. Работайте самостоятельно над повышением уровня осознанности.

4. Найдите специалиста – психолога по расстройствам пищевого поведения, иначе вы рискуете годами ходить по кругу "диета-переедание-диета".

"Тут мне хотелось бы детальнее остановиться на четвертом пункте и рассказать, в чем именно состоит помощь эксперта. Итак, психолог, специализирующийся на расстройствах пищевого поведения, сможет определить индивидуальные причины проблем с приемом пищи и выявить психологический фундамент проблемы. Он поможет вам осознать "детские корни" пищевой зависимости, научиться чувствовать разницу между естественным голодом и аппетитом (психологической тягой к еде), составить структурированный список ваших любимых базовых продуктов, который приведет к здоровому весу без ограничений и диет. Также он научит опознавать ваше телесное и психологическое сопротивление возможным переменам и относиться к ним с уважением, но твердо отстаивать свою, осознанную по-новому, линию поведения. И главное — изучить свое отношение к телу и выработать привычку уважать его потребности", – подытожила Юлия Копыткова.

Тем временем психолог пояснил, как справляться с паническими атаками. По словам Михаила Лабковского, важно помнить, что даже от самой сильной панической атаки еще никто не умер.