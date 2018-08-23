Почему хорошего специалиста не берут на работу: семь объективных причин

А вот субъективных причин отказа может быть множество, и они непредсказуемы

Не унывайте. Фото: pixabay

Опыт работы – есть, навыки и различные хобби – есть, резюме постоянно просматривают, но предложений никаких нет.

Почему хорошего специалиста не берут на работу, проанализировали эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

Объективные причины

1. Неполное резюме. Возможно, вы не посчитали важным указать свои обязанности на прошлых местах работы и профессиональные достижения, а опыт описали двумя-тремя фразами. Таким образом, на фоне других кандидатов с более грамотным резюме вы заметно проигрываете. Чтобы увеличить шанс победы в борьбе за работу мечты, качество резюме выходит на первый план.

2. Ваша кандидатура не подходит под требования работодателя. Например, в описании вакансии указано обязательное высшее экономическое образование, а у вас – мехмат. Или опыт работы "не дотягивает" до требуемого всего год. Такие кандидаты отсеиваются еще на этапе резюме.

3. Ваше резюме слишком уж креативное. Например, в разделе "Опыт работы" указано: "Компания – старший "куда пошлют". Не все рекрутеры на одной волне с вашим юмором.

4. Вы — специалист с избыточной квалификацией. Да, слишком богатый опыт тоже может стать причиной череды отказов – специалисты по кадрам просто боятся, что надолго на данной должности вы не задержитесь.

5. Поведение на собеседовании. Вы ведете себя слишком зажато и скованно (HR-у это кажется неуверенностью в себе) или же наоборот — развязно и самоуверенно (а это уже граничит с наглостью).

6. Ваша речь неграмотна, изобилует жаргонизмами и неуместными шутками. Особенно актуально для соискателей на места, предполагающие работу непосредственно с клиентами или партнерами.

7. Пренебрежение правилами этикета. Вы не отключили телефон на время проведения интервью, более того, громко обсуждали с родственником время его окончания; ваша обувь была грязной, а маникюр – слишком ярким. Такие, казалось бы, мелочи способны сильно испортить впечатление о вас. При современном темпе жизни правила этикета могут отчасти упрощаться, однако деловой этикет остается достаточно незыблемым. Особенно следовать его правилам стоит, когда вы ищете работу или отправляетесь на собеседование. Не сомневайтесь — хорошие манеры принесут пользу вашей карьере.

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На N-ом по счету собеседовании после отказа попробуйте задать прямой вопрос – что с вами не так, возможно, ответ вы все-таки получите. Если же нет – постарайтесь что-то изменить в поведении, перепишите резюме, потренируйтесь в ответах на типичные вопросы.

Субъективные причины

Субъективных причин отказа может быть множество, и они непредсказуемы. Например, во время собеседования ваш телефон зазвонил рингтоном песни Израиля на последнем Евровидении, а HR-менеджер болел за Португалию. Либо же вы упомянули, что уже несколько лет являетесь приверженцем вегетарианства, а в компании принято устраивать ежемесячные пикники с шашлыками. Наконец, вы могли просто не понравиться потенциальному шефу, и все тут. В этом случае задавать вопросы бесполезно – в причинах отказа вам вряд ли признаются. Главное — не опускать руки и в своем стремлении получить работу идти к желаемому результату.

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