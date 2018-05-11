Почему категорически нельзя фотографировать спящих людей

Фотоаппарат появился только в 19 веке, но уже связан с огромным количеством суеверий

Найдено несколько объяснений популярному суеверию. Фото: pixabay

О том, что категорически нельзя фотографировать спящих людей, слышали, наверное, многие. А вот почему нельзя этого делать – знают далеко не все.

Откуда взялось такое суеверие и какое существует этому объяснение, рассказала "Лиза".

Казалось бы, в современном мире не осталось места суевериям. Но желание человека верить в потусторонние силы не зависит от эпохи. Даже наоборот: как только в нашем быту появляется что-то новенькое, этот предмет сразу обрастает приметами и мистической верой. Как, например, фотография.

Фотоаппарат появился только в 19 веке, но уже связан с огромным количеством суеверий. Так почему же нельзя фотографировать спящих людей. Объясняют это сразу несколькими мистическими причинами.

Почему нельзя фотографировать спящих людей: предание о душе

Наши предки с давних времен верили, что на время сна человек становится беззащитным: его душа покидает тело и отправляется гулять в мир снов. Если в этот момент сильно испугать спящего — или резко его разбудить — душа может не успеть вернуться, и человек будет "сам не свой" — может заболеть или даже сойти с ума. По этой причине спящих не советуют фотографировать со вспышкой.

Но и сделать фото "по-тихому" в народе не советуют. Ведь отлетевшая во сне душа — не единственная причина такого предрассудка.

Почему нельзя фотографировать спящих людей: энергетика

Также считается, что энергетическое поле спящего немного похоже на энергетическое поле мертвеца. Потому, если запечатлеть его на фото, колдун или просто человек с недобрым глазом могут нанести вред его здоровью, если увидят такое фото.

Аналогия с мертвецом кажется пугающей только на первый взгляд — на самом деле, имеется в виду лишь то, что с точки зрения энергетики спящий человек так же беззащитен, как и умерший. Он не в состоянии контролировать свое сознание и внешние воздействия, а значит, может стать легкой добычей для черного воздействия. Потому говорят, что даже получив предварительное согласие спящего, снимать его все равно не стоит. Если хочешь красивое фото, просто изобрази сон, прикрыв глаза — большего делать не нужно!

Причина № 3: почему нельзя снимать спящих детей

Еще одно суеверие объясняет, почему нельзя фотографировать спящих детей. Считается, что во время сна мы остаемся без защиты небесного покровителя (ангела-хранителя, эгрегора и т.д. — тут уж кто во что верит). И фото, даже в электронном виде, может нанести вред ребенку: любому, кто может навести сглаз или порчу, достаточно просто взглянуть на снимок. А некоторые мамочки еще и делятся такими фото в социальных сетях!

Откуда взялось суеверие, что нельзя фотографировать спящего человека?

Есть несколько реалистичных исторических причин, которые могут объяснить такое суеверие. Самая древняя из них — это традиции последователей ислама. Согласно законам Шариата, любое изображение человеческого лица запрещено (потому что человеку запрещено творить руками то, что создало божество). До сегодняшнего дня приверженцы ислама негативно относятся к портретной живописи, скульптуре и фотографии — в том числе, и снимкам спящих людей.

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Еще одно объяснение пришло из Европы. В 19 веке после того, как фотоаппарат стал доступным богатой прослойке общества, на снимках часто изображали спящими покойников. Обычай кажется диковатым, но тогда это считалось вполне нормальным: умершего в первый часы после кончины могли снять на память, а могли даже одеть, причесать и усадить за стол для фото со всеми домочадцами — такой вот снимок на память об ушедшем.

Неудивительно, что людям, знакомым с этой традицией фотографировать спящих могло показаться дурной приметой, предвещающей смерть. Так или иначе, многие до сегодняшнего дня уверены, что фотографировать спящего человека ни в коем случае нельзя.

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Даже если уйти в сторону от суеверий, это неэтично, ведь спящий не давал согласия на фото, а получиться сонное лицо может не особо красивым. Как относиться к такой примете, каждый решает сам.

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