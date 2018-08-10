Почему кошки больше любят женщин: интересное исследование

Самое крепкое взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками

У женщин и кошек более тесная связь. Фото: pixabay

У женщин получается создать более тесную эмоциональную связь с кошками, чем у мужчины. Об этом сообщили ученые из Университета Лоранда Этвеша, опубликовав результаты своей работы в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Во время исследования венгерские ученые наблюдали за 157 владельцами и владелицами кошек. В результате выяснилось, что женщины чаще взаимодействуют с домашними животными, чем мужчины. Они чаще разговаривают с кошками, знают, какая пища им необходима, а какую есть нельзя, и какие игрушки им нравятся.

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Кроме того, женщины чаще улыбаются своим питомцам и понимают их эмоции. Примечательно, что самое крепкое взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками, а наихудшее — между мужчинами и молодыми животными.

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Ученые подытожили, что у более взрослых кошек можно выявить более различимые признаки эмоциональной привязанности, а более тесная связь с женщинами, по-видимому, возникает в силу большей эмпатичности последних.

Тем временем психолог дал совет, когда не стоит заводить детей. По словам Михаила Лабковского, ребенка надо заводить, когда вы так наполнены любовью, что хватит на еще одного человека.