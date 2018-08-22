Почему люди добрее с незнакомыми людьми, чем с любимыми: три причины

Мы стремимся относиться хорошо к нашим близким, и очень часто чувствуем себя виноватыми, когда этого не делаем

Цените своих близких. Фото: pixabay

Возникает немного странная закономерность, что с большим трепетом относимся к незнакомым и чужим людям, чем с теми, кого любим.

Не все то, что нам нравилось в наших любимых, когда они вошли в нашу жизнь, стало вызывать у нас неприятие. Скорей всего, снизилась наша толерантность ко всем тем вещам, которые нам всегда не нравились. Добавьте к этому тот факт, что боль в гораздо большей степени управляет нашим вниманием, чем удовольствие и расположенность. И в итоге мы приходим к такому возможному объяснению: мы проявляем наименьшую терпимость к отрицательным качествам тех людей, с которыми мы проводим большую часть нашего времени.

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Вне всякого сомнения, мы стремимся относиться хорошо к нашим близким, и очень часто чувствуем себя виноватыми, когда этого не делаем. Конечно, нам не настолько надоел наш супруг, что дело доходит до развода, или наши дети, чтобы мы хотели отдать их на усыновление, или наши родители, с которыми мы хотели бы перестать общаться. Так что же нам делать в таком случае?

1. Как быть добрее к любимым людям

Регулярно и отчетливо представляйте себе, что ваши близкие и любимые люди могут уйти из вашей жизни

Цель этого упражнения – вызвать у вас чувство благодарности. Ничто так не порождает чувство благодарности за что-то, как страх это потерять. Исследования показывают, что все мы способны представить себе вполне конкретно потерю близких людей с тем, чтобы вызвать к ним чувство нашей благодарности.

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Наша эмоциональная реакция будет тем сильнее, чем явственнее мы вообразим себе эту потерю. Попытайтесь мысленно нарисовать свою жизнь без вашего супруга (супруги), например, представьте себе кровать, на которой его (ее) нет рядом с вами, обеденный стол, с его (ее) пустующим местом и т.д..

И когда мы увидим в своем воображении, как изменится наша жизнь повседневная без него или без нее, перед нашими глазами опять будут проплывать картины того, как мы одни идем в кино, едем в отпуск, посещаем родительское собрание и т.п. Регулярное выполнение этого упражнения может преобразоваться в привычку быть благодарным.

2. Проводите время со своими близкими и любимыми людьми в компании других людей

Можно предположить, что, когда вы находитесь в компании людей, с которыми вы в не очень близких отношениях, вы ведете себя более вежливо и доброжелательно, также это наблюдается и по отношению к вашим близким. Ваши отношения в присутствии других изменятся, и скорей всего в лучшую сторону.

3. Сделайте перерыв в отношениях со своими близкими

Не стоит делать этого в случае необходимости повысить свою толерантность к тому, что раздражает вас в ваших любимых. Делайте это тогда, когда вы чувствуете, что вам необходимо посмотреть на ваши отношения свежим взглядом. Вам полезно будет выйти в свет одни, таким образом новые впечатления и другие люди вытянут из вас ваше Я, более благородное и великодушное.

Это ваше Я посмотрит на вашу повседневную жизнь более терпимо и с легкостью найдет способ оценить все то хорошее, что есть в вашем любимом человеке. Это поможет вам достигнуть более сбалансированного взгляда на вещи, которые вас расстраивали. Нам не следует относиться с меньшей добротой и заботой к людям, которых мы любим. Но реальность такова, что мы так часто поступаем. Предложенные выше способы повысить вашу толерантность к особенностям ваших любимых и близких помогут вам перестать жить без чувства раскаяния от того, как вы к ним относитесь. А также понять, что они заслуживают гораздо большего и лучшего.



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