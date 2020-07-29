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Почему люди испытывают стыд или вину за свое благополучие: ответ психолога

Сегодня, 16:48

"Вина выжившего" признается одним из симптомов посттравматического расстройства

Бывает так, что люди испытывают вину или стыд за то, что у них все хорошо. Перед близкими, у которых не все гладко, перед людьми, пережившими потерю или перед теми, кто, как и вы, переживал трудные события, но по какой-то причине их исход оказался трагичнее. В психологии это называется "вина выжившего", пояснила психолог Надежда Железняк. На своей странице в Instagram она пояснила, почему так происходит и как быть с этим чувством.

"Впервые об этом явлении заговорили в середине прошлого века, когда врачи и психологи начали выявлять симптомы "вины выжившего" у переживших войну и катастрофы. Еще одна группа людей, которая страдала от этих симптомов, были спасатели и врачи. Они обвиняли себя в том, что не сделали достаточно для спасения людей", – рассказала психолог и добавила, что эта тема очень широкая, глубокая и болезненная.

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Условия для появления симптомов "вины выжившего":

  • мощное стрессовое событие;
  • человек является участником этого события, но по какой-то причине выживает. Или при схожих условиях остается здоровым. Или, например, при масштабном увольнении – по какой-то причине он оказывается среди единиц тех, кому сохранили работу.

""Вина выжившего" – сейчас признается одним из симптомов посттравматического расстройства. Помимо чувства вины есть и другие проявления (это лишь часть симптомов) бессонница, ночные кошмары; прокручивание в голове травмирующего события; потеря мотивации и жизненной энергии; отсутствие смысла жизни", – пояснила психолог.

Почему люди испытывают стыд или вину за свое благополучие
Почему люди испытывают стыд или вину за свое благополучие
Фото: Pixabay

По ее словам, к подобным психологическим механизмам можно отнести чувство вины за благополучие своей семьи. И даже чувство вины за наличие любимой профессии или стабильных семейных отношений.

Как справиться с чувством вины

  1. Поговорить с близкими о своих чувствах, выговориться.
  2. Обратиться к психологу. Если речь идет о длительной депрессии – возможно понадобиться помощь психотерапевта или врача.
  3. Обсудить произошедшее с теми, кто переживал подобное.
  4. Напомнить себе, что нам не принадлежит вся ответственность за происходящее в мире. "Да-да, забудьте про то, чему учит "популярная психология". Не все в нашей власти", – отметила эксперт.
  5. Повернуться к настоящему. Возможно, вы можете сделать что-то в настоящем. Для других людей, для близких, для себя.
  6. Нахождение нового смысла жизни помогает адаптироваться к новой реальности. Виктор Франкл, выжив в концлагере, стал заниматься психотерапией и помогать другим людям сказать жизни "Да" после трагичных событий.

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Источник: Сегодня
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