Почему люди несчастны: семь популярных причин

Счастье – достаточно абстрактное понятие, ни в килограммах, ни в сантиметрах его не измеришь

Научитесь наслаждаться жизнью. Фото: pixabay

Чтобы быть счастливым, важно научиться отпускать ненужное и уметь концентрироваться на главном.

Бывает ведь так, что внутренний диалог начинаются примерно с таких слов: "У меня отличная жизнь, я же должен быть счастлив, но почему это до сих пор не произошло?".

Успех в карьере, любовь, крепкая семья, материальный достаток не помогают тебе почувствовать себя счастливым? Давай выясним почему так происходит.

Счастье – достаточно абстрактное понятие, ни в килограммах, ни в сантиметрах его не измеришь. Для того, чтобы определить, что именно мешает тебе чувствовать себя счастливым, предлагаем начать с вопроса: я действительно несчастлив или просто чем-то неудовлетворен?

Счастье и удовлетворенность часто путают, но между ними есть явное различие. Начнем с того, что счастье – это эмоция, тогда как удовлетворенность – позитивная оценка разных аспектов жизни. Мы запрограммированы иметь определенные вещи в жизни: деньги, квартиру, машину, достижения в работе. А если чего-то из списка нет – нам сразу кажется, что мы не соответствуем неким критериям успешности. Мы достигаем каких-то классных вещей, но часто не успеваем побыть в моменте и сразу же задаем себе вопрос (или кто-то задает его нам): а что же дальше? Вместо того, чтобы в этот момент порадоваться, мы расстраиваемся – не успеваем даже поблагодарить себя за одно достижение, как сразу принимаемся за новый вызов.

У тебя может быть все, чтобы чувствовать себя счастливым, но неудовлетворенность в каких-то моментах, как будто не позволяет тебе окунуться в это счастье. Давай разберем причины, из-за которых ты чувствуешь себя несчастным, несмотря на внешнюю состоятельность.

Ты не понимаешь, что такое счастье

Его невозможно оценить и измерить. То, что делает счастливым одного, совсем может не подходить другому. Поэтому, если ты чувствуешь себя несчастливым, подумай о том, что именно ты сейчас оцениваешь? Напиши свое определение счастья – это одно из ключевых упражнений в позитивной психологии.

Ты не принимаешь себя

Ты любишь рисовать, танцевать, писать или читать? Список может продолжаться.

Если ты не позволяешь себе вещи, которые приносят тебе радость и помогают отпускать разные жизненные ситуации, только потому что они кажутся тебе глупым или несерьезными, то вот и пример того, где ты ограничиваешь свое счастье. Любые увлечения, которые ты выбираешь, являются важной составляющей твоей счастливой жизни.

Ты чувствуешь себя виноватым

Очень часто люди думают, что не заслуживают счастья. Они испытывают чувство вины, когда в их жизни все хорошо, ведь кто-то другой в этот момент проходит свое испытание.

Запомни: ты никогда не должен чувствовать неловкость из-за своего счастья. Наслаждайся им. Чем больше людей будет это применять, тем счастливее станет наша планета.

Ты чувствуешь тревогу, беспокойство, стресс

Независимо от того, насколько ты счастлив, эти три фактора в разной степени присутствуют в нашей жизни. Секрет только в управлении ними. Очень много информации уже написано на эту тему, главное – понять, что тревожит именно тебя и не дает чувствовать легкость, которая так важна для счастья.

Ты не дружишь со своим здоровьем

Это еще один фактор, который в разной степени может влиять на уровень нашего счастья. Множество исследований уже давно подтвердили прямую связь между физической активностью, полноценным сном, здоровым питанием – и счастьем. Если ты до сих пор еще не практикуешь такой образ жизни, то, возможно, пришло время внести позитивные изменения в свое физическое состояние.

У тебя депрессия

Многие люди страдают от депрессии. Это не мимолетная грусть или недовольство, а постоянное чувство несчастья и безнадежности. Депрессия обычно не проходит сама по себе и не должна оставаться не проработанной. Если ты подозреваешь, что это именно она, обратись за профессиональной помощью.

Ты не знаешь, что делает тебя счастливым

У каждого из нас свои критерии счастливой жизни. Если ты до сих пор так и не понял, что делает счастливым именно тебя, то, возможно, причина в том, что ты не прислушиваешься к себе. Скорее всего критерии счастливой жизни, которых ты придерживаешься – это навязанное мнение общества, твоего окружения. Ты ожидаешь их одобрения и выбираешь не свои цели. Ты же помнишь, что все мы разные? Составь список того, что приносит счастье и удовольствие именно тебе. Пропиши свои цели и приоритеты.

Замечай счастливые моменты. Когда в какое-то мгновение ты почувствуешь, что сейчас счастлив, как никогда, удели немного времени себе. Подумай, что ты сейчас ощущаешь и что это значит для тебя. Запиши свое личное определение счастья. Только тебе выбирать, что это для тебя – мимолетное ощущение или перманентное состояние.

"Материал образовательного проекта Upgrade".

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