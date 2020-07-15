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Почему людям сложно научиться жить здесь и сейчас: три основные причины

Сегодня, 10:58

Жить счастливо, а не решать проблемы – самое важное решение в вашей жизни

Психологи твердят о том, что начать получать удовольствие от жизни можно тогда, когда вы начинаете жить в моменте, то есть здесь и сейчас. Но не всем людям удается этого достичь и причин тому несколько, поясняет психолог Михаил Лабковский. На своей странице в Instagram он назвал три основные причины, которые мешают научиться жить в моменте.

Почему люди не могут жить здесь и сейчас: три основные причины⠀

Первая причина – тревожность

В стране кризис, цены подскочили, на работе сокращения, кругом опасные вирусы, на нас ставят эксперименты... Откуда все эти мысли? Все от тревожности.

Дело в том, что наша психика – это сложный и очень умный механизм. Работа этого механизма помогает нам не сойти с ума. Но мы не совсем понимаем, каким образом.⠀

По словам Лабковского, тревожность обычно возникает еще в раннем детстве, когда ребенка оставили одного – например, в больнице. Слишком яростно отругали. Запугали всеми существующими мировыми опасностями и так далее. И вот человек растет с тревожностью. Ему как-то страшно, неспокойно внутри, но будто бы изо дня в день ничего не происходит. Сплошная рутина. Самолеты не падают на трамвай, который везет его на работу. На самой работе ему ничего не угрожает. Дома – тем более. Но тревога внутри есть, она бурлит и требует выхода наружу.⠀

"Заметьте: многие тревожные люди специально смотрят криминальную хронику, читают статьи с самыми ужасающими заголовками, верят во всевозможные теории заговора. Хотя, казалось бы, понимай они свою тревожность, избавили бы себя от дополнительных источников стресса. И вот пазл сходится: это не тревожность никакая. Это "объективная" опасность, которая подстерегает на каждом углу", – поясняет психолог.

Как научиться жить здесь и сейчас
Как научиться жить здесь и сейчас
Фото: Depositphotos

Что делают тревожные люди? Как правило, они просто боятся. Они никак не решают свои проблемы. Они просто продолжают себя накручивать, ведь для психики в этом есть выгода.⠀

Именно поэтому они не могут просто жить, говорит Михаил. Просто наслаждаться завтраком (можно же поправиться), просто гулять (кругом мошенники), просто делать свою работу (все горит, я ничего не успею) и так далее.⠀

Вторая причина – низкая самооценка и комплексы

Когда у человека сложные отношения с самим собой, он их постоянно "выясняет". Он не может просто устроиться на работу своей мечты. Его занимают вопросы типа "а достаточно ли я хороший специалист", "а вдруг у меня резюме дурацкое", "а что подумает обо мне начальник?".

С личной жизнью происходит примерно то же самое. "Как в меня может влюбиться такая красивая женщина, я же неудачник...", "Кажется, он мне изменяет", "Конечно, с моим весом/возрастом/внешностью кому я буду нужна...", и так далее.⠀

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"В итоге у человека просто нет никакого контакта с реальностью. Он как бы погружен в свои переживания. Он занимается своими проблемами, а не живет. Он может понравиться лицу противоположного пола, но из-за комплексов начать вести себя настолько странно, что ничего у них не сложится. И даже в уже существующей семейной жизни он может изводить партнера/партнершу ревностью и собственничеством – все из-за той же неуверенности в себе", – пояснил психолог.

Третья причина – страх

Страх – самая проблемная из всех человеческих эмоций, говорит Лабковский. Он нам необходим для того, чтобы беречь себя и не подвергаться опасности. Но в силу того, что страх – эмоция, подчас вовсе не связанная ни с какой внешней угрозой, он отравляет нам жизнь.⠀

Как научиться жить здесь и сейчас
Как научиться жить здесь и сейчас
Фото: pexels

А именно: человеку страшно изменить свои привычки. Ему страшно высказать свое мнение. Страшно остаться одному, поэтому он прогибается под других людей и/или цепляется за них. Человеку страшно уходить с плохой работы – и он все терпит. Страшно жить, как ему хочется, – и он не живет.

Что делать с этими факторами⠀

Поймите, что именно жить, и жить счастливо, а не решать проблемы – самое важное решение в вашей жизни. Сколько у вас денег, где и с кем вы живете, вообще никакого значения не имеет, если вы не счастливы. И это зависит только от вас.⠀

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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