Почему мальчики дерутся: ответ детского психолога

Сабина Ламанна пояснила, как бороться с детской агрессией

Многие родители сталкиваются с тем, что в 3,6 – 4 года с мальчиками происходят изменения, которые выглядят для них довольно странно. Их сыновья становятся агрессивными, даже если раньше за ними этого не было замечено. Почему так происходит и что с этим делать, знает детский психолог Сабина Ламанна. На своей странице в Instagram она пояснила, почему мальчики дерутся и чего категорически делать нельзя.

"Оказывается, дело в тестостероне. Это так называемый мужской гормон. Я думаю, все знают о его эффекте в подростковом возрасте. Но немногие в курсе того, что часто у мальчиков в возрасте 4 лет происходит необъяснимое повышение уровня этого гормона", – рассказывает психолог.

Почему мальчики дерутся Фото: tvoymalysh.com

В этот период мальчики становятся чрезмерно активными, порой драчливыми, им нравятся темы войнушек и пистолетов, они начинают использовать довольно странную лексику, которую, к слову, запоминают буквально с первого раза, как услышали.

К пяти годам ситуация обычно выравнивается, говорит эксперт.

Психолог рассказала, что делать родителям мальчика категорически нельзя – подавлять агрессию агрессией: кричать, бить, стыдить.

"Означает ли это, что все нужно пустить на самотек по принципу "Дерется? Пусть дерется! Чем бы дитя не тешилось!" Нет, конечно", – отмечает Сабина.

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При этом психолог дает совет родителям, как правильно реагировать на агрессию мальчика.

"Агрессию нужно канализировать: мальчика следует направлять. Нужно развивать сочувствие и эмпатию в целом. Мальчику обязательно нужен авторитетный лидер (очень желательно мужская фигура), который будет устанавливать и рассказывать ему о правилах поведения", – поясняет эксперт.

Раньше мы выясняли, что делать, когда дети не слушаются: пять советов родителям.

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