Почему молчание убивает отношения в семье

Молчание наносит вред не только семейным отношениям, но и подавляет ваши эмоциональные потребности

Разговаривайте друг с другом. Фото: pixabay

Чтобы жить в семье мирно и без скандалов, супругам необходимо разговаривать. Ведь именно замалчивание проблем и невысказанные мнение приводит впоследствии к череде скандалов.

Иногда в семье перестает разговаривать один супруг, иногда — оба. Как бы ни было, подобное молчание – вовсе не пауза для размышлений, а свидетельство отсутствия эмоциональной близости между супругами.

Не про ягнят же речь

Пока мы не способны общаться при помощи экстрасенсорики, слова – единственная доступное средство для коммуникации, не говоря уже, о решении проблем. Мало смысла в том, чтобы, имея отношения с человеком, не разговаривать с ним. Это наносит вред не только семейным отношениям, но и подавляет ваши эмоциональные потребности. Если вы не можете рассказать о том, что у вас на душе именно в этот самый момент, скорей всего вы не будете действовать, поддаваясь своим эмоциям.

Невыраженные чувства имеют тенденцию выходить через край. И надвигающийся конфликт по своему накалу вряд ли будет соответствовать первоначальной обиде. Сообщив о том, что вы сердиты и объяснив причину, этим вы, как правило, не даете возникнуть подобному состоянию и у вашего партнера. А невербализованные и подавленные чувства со временем, выразятся в виде чувства обиды, негодования, возмущения, и будут сопровождаться соответствующим поведением.

Если вы не выразите свои накопившиеся чувства, велика вероятность того, что вы будете действовать, руководствуясь своими эмоциями. Поступая таким образом, вы представляете собой сложность в глазах вашего партнера и ступаете на путь молчания и борьбы.

Молчание – это контроль

Молчание является очень коварным типом контроля. Когда мы не делимся своими мыслями со своим партнером, тем самым мы стараемся контролировать реакции и поведение других людей. Если им неизвестно, о чем мы думаем, они и не знают, как отвечать.

Избежание конфликта

Иногда люди, которые хотят угодить другим или избежать конфликта, становятся жертвами этой дилеммы. Они склонны выбирать молчание, желая не огорчать своего партнера. Если мы используем молчание, то таким образом мы разворачиваем внутренний монолог. Чаще всего, в нем мы проецируем с нашей точки зрения ответы других в ситуации, если бы мы действительно высказали свои мысли вслух. Поступая таким образом, мы попадаем в ситуацию стагнации. Ведь общение прекращается, а у взаимоотношений практически нет шансов на развитие.

Как наказание

Иногда молчание используется как наказание. Уклоняясь от взаимоотношений, с помощью молчания некоторые люди пытаются передать свой гнев, раздражение, а также помешать уладить проблему. В такой ситуации, молчание играет роль контролирующего фактора над поведением других. Оно делает наши мысли и чувства безмолвными и уничтожает потенциальные возможности откровенного диалога. Нет возможности найти общее решение проблемы. Молчание разъединяет. Кроме создания очевидных препятствий в развитии здоровых отношений, молчание может вызывать чувство депрессии и отчаяния, так как люди длительное время не имеют возможности выразить свои чувства вслух. Молчание душит взаимоотношения.

Манипулятивное молчание уничтожает душу; а вот выражение своего мнения вслух действует жизнеутверждающе. Молчанием мы, прежде всего, наносим вред себе. Чтобы не завязнуть в трясине борьбы с молчанием, мы должны использовать все шансы, чтобы быть услышанными. А умению говорить так, чтобы вас услышали, можно научиться.

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