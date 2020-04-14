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Почему мотивация не работает: две главные причины

Человека может вдохновить только то, что резонирует с его собственными мыслями

Анна Ковпак
Сегодня, 16:15

Все сейчас пишут о том, что, чтобы достичь какой-то большой цели, нужна мотивация, – без нее никуда. А мотивация, в свою очередь, – это сильное желание, которое толкает человека на действия, необходимые для достижения этой самой цели. Но случается так, что человек читает всевозможные мотивационные книги и статьи, а они его не заряжают и совсем не подталкивают к действиям. Есть две главные причины, почему мотивация не работает.

Нет сил – нет действий

Какой бы сильной ни была мотивация, если вы устали, хотите спать, лежать и у вас просто физически нет сил встать и что-то делать, то мотивация вам точно не поможет. В таком случае первое и самое главное, что вам необходимо сделать, – отдохнуть. Есть даже популярная фраза: "Если вы ничего не хотите, значит, вы хотите спать", которая очень четко это демонстрирует.

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Фото: stocksnap.io

Ничего удивительного: если человек устал, эмоционально выгорел или истощен физически, то сил для мотивации у него просто не будет. Поэтому сначала возобновляем ресурсы и удовлетворяем самые необходимые физические потребности, а затем двигаемся к высокой цели – завоевать весь мир, мотивируя себя всевозможными методами.

Проверьте на актуальность ваше желание

Часто бывает, что желание получить должность в какой-то крутой корпорации или купить абонемент в очень популярный спортзал оказывается навязанным вам обществом. Вы вроде хотите этого, ведь это дает статус и выгодные связи, но на самом деле вы хотите осесть в маленькой и уютной компании, а по выходным ходить в небольшой бассейн возле дома.

Тут попробуйте сделать следующее упражнение: проанализируйте желание на актуальность и решите, подходит оно вам или это желание, навязанное кем-то ради достижения статуса, чтобы кого-то задобрить или сделать приятное. Затем представьте, что оно сбылось, и прочувствуйте эмоции, которые вы бы при этом испытывали. Будьте честны с собой и своими желаниями.

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И помните, что если желание действительно ваше, истинное, то мотивация однозначно сработает, иначе и быть не может. А если она не работает – подкорректируйте свое желание.

Среди причин, по которым мотивация не срабатывает, можно также назвать противоречия. Это когда ваши желания несопоставимы: например, хочется погулять с друзьями всю ночь напролет и при этом подготовиться к собеседованию на следующий день и выглядеть отдохнувшим и здоровым. Или если ваша мотивация не внутренняя, а вы пытаетесь найти ее извне – книги, статьи, выступления, прохождение мастер-классов, на которых заряжаешься, а как только они закончились, весь запал угас.

Тут важно понимать, что человека может вдохновить только то, что резонирует с его собственными мыслями.

Тем временем мы выяснили, как современной женщине достичь эмоционального баланса: четыре совета психолога.

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психология мотивация мотивации
Источник: Сегодня
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