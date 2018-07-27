Почему мужчины врут о количестве половых партнерш: научный ответ

Британские ученые провели опрос с участием мужчин и женщин

Мужчины и женщины по-разному смотрят на разглашение своих сексуальных партнеров. Фото: depositphotos

Мужчины врут о количестве половых партнерш не специально, а из-за того, что просто не помнят, сколько их было на самом деле. Это выяснили британские ученые из Университета Глазго, говорится в журнале Journal of Sex Research.

Согласно их опросу, мужчины в среднем сообщают о 14 половых партнерах, тогда как женщины — о семи. При этом ученые отмечают, что наибольшее число, которое называют мужчины — от 110 и более, в то время как женщины — лишь от 50.

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В то же время анализ более 15 тыс. ответов показал, что мужчины склонны оценивать число своих связей наугад, тогда как женщины хорошо помнят всех, с кем были в постели. Ученые поясняют это тем, что мужчины не всегда понимают, что переоценили свои успехи. Вместе с тем, у мужчин, по-видимому, чаще случаются связи на одну ночь. Оказалось, что 17,5% мужчин считают, что в них нет ничего предосудительного, в то время как среди женщин такого же мнения лишь 9,3%.

Примечательно, что ученые выделили еще одно объяснение такой разницы в результатах. Оно заключается в том, что мужчины привирают о количестве половых связей, чтобы произвести впечатление, женщины же могут умалчивать о них, чтобы избежать осуждения. Имея привычку сообщать неточные данные знакомым, люди могут неосознанно соврать и при проведении исследований.

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