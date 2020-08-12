Почему на отдыхе хочется домой: ответ эксперта

Психиатр Виктор Франкл предложил понятие "невроз выходного дня" – как особую депрессию

Период отпусков еще в самом разгаре. Одни летят заграницу, другие путешествуют по Украине, открывая в своей стране новые для себя места. Но случается так, что несмотря на большое желание уехать в отпуск, мысли человека находятся не там и вам начинает страшно хотеться домой. Почему так происходит, рассказал для Сегодня.Lifestyle психолог, психотерапевт Вячеслав Халанский.

Опираясь на различные исследования, он назвал пять причин, почему долгожданный отпуск превращается в страдания и что с этим делать.

Как отключиться от мыслей в отпуске и отдохнуть Фото: pexels

Опрос руководителей бизнеса, проведенный компанией Management Recruiters International в 2003 году, показало, что 47% респондентов используют не весь свой отпуск в течении года и 35% наемных рабочих также не используют отпуск полностью. Этому может быть масса причин: от неудачного места проживания на отдыхе до ощущения скуки и пустоты. В повседневной жизни мы активно заняты работой. "Еще недельку поработаю – и на море!" Однако что с нами происходит, когда мы выходим из привычной роли руководителя, менеджера или домохозяйки?

Австрийский психиатр Виктор Франкл предложил понятие "невроз выходного дня" – как особую депрессию, которую многие испытывают на выходных

Когда повседневная рутина не оберегает от ощущения экзистенциального вакуума (бессмысленности жизни), приходит осознание этого. Исследования подтверждают, что 78% людей грустят на выходных, а 47% испытывают настоящие страдания. Это можно применить и к отпуску. Отпуск – затянувшиеся выходные.

Получается парадокс, говорит Халанский. Отдых, который мы ждем, превращается в страдание. Как в мультфильме про золотую антилопу и жадного раджу. Желаешь золота все больше и больше, а затем оно вдруг превращается в ненужные черепки.

Почему на отдыхе хочется домой: главные причины

1. Мы можем думать, что отдыхая упускаем какую-то возможность

Особенно просматривая социальные сети. Кто-то поехал в Египет или на Мальдивы, а я – на Черное море. Кто-то достигает цели, зарабатывает деньги, а я бездействую. Такой внутренний диалог может не давать покоя.

2. Завышенные ожидания от отпуска

Я могу думать, что произойдет что-то сверхестественное. Но происходит напротив. Все просто. Есть своя рутина, свои сложности.

3. Потеря контроля

К этому может привести отсутствие четкого расписания, алгоритма действий. Особенно у людей с высокой тревожностью, которые хотят все контролировать. В отпуске они контролируют детей, жену, официанта. Это изматывает.

Как отключиться от мыслей в отпуске и отдохнуть Фото: Pixabay

4. Отпуск – это испытание на счастье

А счастлив(-а) ли я в другой роли? Побыть не начальником, а просто одним из загорающих на пляже. Это способность нашей психики к гибкости, переключаться, адаптироваться, быть открытым для нового.

5. Ожидание, что без меня на работе все рухнет

Я могу позволить себе отдых, но с очень ограниченным временем.

Что делать со всем этим

1. Отдыхать нужно научиться

Если вы не умеете отдыхать в отпуске, то, скорее всего, вы не умеете расслабляться во время рабочего графика. Последние исследования нейробиологов показывают, что такие люди подвержены выгоранию и частым ошибкам.

2. Попробуйте понять причину желания вернуться домой

В чем она? Что трудно выдерживать в отпуске?

3. Поймите, зачем вам нужен отдых

Помните фильм "Путешествии Гектора в поиске счастья?" Психиатр заработался в своем маленьком кабинете и почувствовал, что не хватает ему счастья.

4. Поймите, что именно вас тревожит

Может, невыполненное дело? Или незавершенный разговор? Попробуйте закончить все необходимые дела до отправления в отпуск.

5. Умение расслабляться – признак психического здоровья

Психолог Мишель Ньюман рассказывает о другом распространенном эффекте, она называет его "модель избегания контрастов". Люди, склонные тревожиться, часто не любят расслабляться, потому что после отдыха их беспокойство кажется им особенно невыносимым. Часто они сознательно не позволяют себе успокоиться и как следует отдохнуть.

Как сделать отдых идеальным Фото: stocksnap.io

"Получается, некоторые из нас сами заставляют себя постоянно испытывать дискомфорт, – говорит Ньюман. – Нам может казаться, что если мы в постоянном напряжении, это может защитить нас, когда что-то на самом деле случится. На самом деле это ни от чего не защищает".

6. Научитесь жить настоящим

Люди начинают постоянно спрашивать себя: "Мне достаточно весело? Я хорошо отдыхаю?" Но, естественно, если постоянно думать об этом, весь отдых идет насмарку. Соцсети делают ситуацию еще хуже: глядя на чужие фотографии и посты, очень легко начать испытывать FOMO, или "синдром упущенной выгоды". Ощущение, что вы пропускаете какое-то важное или интересное событие.

В заключение стоит сказать, что если вы столкнулись со сложностью в том, чтобы отдохнуть, и нашли одну из вышеперечисленных причин – это здорово. Поздравляю! Вы сделали важную работу.

"Пересмотрите свои ценности, начните жить по-другому. Если сложно, тогда обратитесь к специалисту. Желаю хорошего отпуска!" – подытожил психолог.

Когда можно ехать в отпуск за границу – смотрите видео:

Раньше мы выясняли, как позволить себе отдохнуть: как отключиться от мыслей в отпуске.

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