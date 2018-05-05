Почему нам нравятся "не те" и как это исправить: ответ психолога Михаила Лабковского
Он рассказал про два пути выбора партнера
Представьте ситуацию: вы встретили человека. Прекрасного, надо сказать, человека, порядочного, настроенного на серьезные отношения. И все у вас хорошо, вот только вам скучно, пресно, предсказуемо, спокойно.
Спрашивается, где искра, где буря страстей? Вы делаете вывод, что просто это "не ваш человек" – и сломя голову бросаетесь на поиски "того самого". Который, конечно, быстро находится и оказывается – кто бы мог подумать – негодяем. В очередной раз.
Почему так происходит, рассказал психолог Михаил Лабковский.
По его словам, если разобраться в том, кто в этом виноват, то стоит хорошо подумать – вы же сами его выбрали. К сожалению, многие этого не понимают, считая, что им "опять не повезло". Не понимают они и того, что если им некомфортно и плохо, всегда можно и нужно соскочить. Вместо этого они продолжают вязнуть в своем неврозе.
Торг неуместен
Интересно, что головой невротик может понимать, что что-то не так: "Я хочу быть любимой, хочу, чтобы ко мне хорошо относились. Только вот влечения к такому влюбленному, "правильному" человеку не испытываю. Тело "молчит".
Что происходит, когда вы начинаете жить по-новому? Меняется ваша психология. Рефлекторная дуга, выработанная с детства, рушится, и на ее месте вырастают новые, свежие "рога". Либидо начинает меняться, и вас наконец начинают привлекать те партнеры, которым вы нравитесь. Но процесс это, конечно, не быстрый.
Мы выбираем, нас выбирают
Пара слов о том, как мы выбираем партнеров. Тут есть два пути: выбирать головой или сердцем, рассказывает психолог.
Или мужчина как средство достижения целей – тоже одна из излюбленных мотиваций, приводит пример психолог. Партнер как способ решить финансовые проблемы, сбежать от одиночества, поправить самооценку и социальный статус. Или – жена как способ получить тарелку супа.
Но для того, чтобы полюбить другого, говорит психолог, надо сначала научиться любить себя. Просто так, ни за что. Не за достижения, статус, внешность или другие добродетели, а просто так. Только так можно научиться любить других и принимать их такими, какие они есть.
Человек просто нас цепляет. Нам он нравится. Мы чувствуем потребность в общении с ним. И этого – этой бессознательной, непонимаемой, неформулируемой эмоции – вполне достаточно. А что за этим стоит – не столь важно, считает Лабковский.
Помните, как в школе? Девочка влюблена в одноклассника, испытывает приятное волнение, предвкушает каждую новую встречу, не думая при этом: "Ага, вот когда мы вырастем, закончим школу и поженимся, он стабилизует мое материальное положение, и я буду с ним жить безбедно". Нет, в детстве никто из нас так не чувствует. И очень важно сохранить способность испытывать эти детские ощущения, этот трепет в ожидании встречи, подытожил Михаил.
Ранее он рассказал, почему детей мотивировать не надо. Прекратите смотреть на своих дете как на пластилин, из которого вы должны слепить нечто прекрасное, советует Лабковский.