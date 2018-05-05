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Почему нам нравятся "не те" и как это исправить: ответ психолога Михаила Лабковского

Он рассказал про два пути выбора партнера

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 10:33
Работайте над отношениями. Фото: pixabay
Работайте над отношениями. Фото: pixabay

Представьте ситуацию: вы встретили человека. Прекрасного, надо сказать, человека, порядочного, настроенного на серьезные отношения. И все у вас хорошо, вот только вам скучно, пресно, предсказуемо, спокойно.

Спрашивается, где искра, где буря страстей? Вы делаете вывод, что просто это "не ваш человек" – и сломя голову бросаетесь на поиски "того самого". Который, конечно, быстро находится и оказывается – кто бы мог подумать – негодяем. В очередной раз.

Почему так происходит, рассказал психолог Михаил Лабковский.

"Когда отношения невротические, "ваш" – это любой партнер, который заставляет вас страдать. Он вас обижает, унижает; исчезает, не звонит, делает так, чтобы вы за ним бегали, – и вы бегаете. Это в вашем понимании и есть любовь. Он снова и снова вызывает в вас детские переживания. А вот когда партнер не доставляет вам этих переживаний, а, наоборот, хочет сделать вашу жизнь счастливой и приятной – ну что с такого взять? Приходится провоцировать его на скандалы и выяснение отношений. В ход идет "тяжелая артиллерия": слезы, ревность, претензии, пока, наконец, здоровый партнер не сбегает куда глаза глядят. И в этот момент невротик получает удовлетворение, заламывает руки и трагически произносит: "Ну вот! Я же чувствовал(а), что что-то не так…" – рассказывает психолог.

По его словам, если разобраться в том, кто в этом виноват, то стоит хорошо подумать – вы же сами его выбрали. К сожалению, многие этого не понимают, считая, что им "опять не повезло". Не понимают они и того, что если им некомфортно и плохо, всегда можно и нужно соскочить. Вместо этого они продолжают вязнуть в своем неврозе.

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Торг неуместен

Интересно, что головой невротик может понимать, что что-то не так: "Я хочу быть любимой, хочу, чтобы ко мне хорошо относились. Только вот влечения к такому влюбленному, "правильному" человеку не испытываю. Тело "молчит".

"Спроси женщин, как они себе представляют идеального партнера – половина опишет голубоглазого блондина под 1 м 90 см, широкоплечего, умного, заботливого, понимающего. Но это выбор рациональный – когда же дело доходит до сексуального влечения, включаются совершенно другие механизмы, и женщина выбирает другой тип. И договариваться с собой бесполезно – не сработает. Надо менять свое либидо и по-новому выстраивать взаимоотношения с миром", – поясняет Лабковский.

Что происходит, когда вы начинаете жить по-новому? Меняется ваша психология. Рефлекторная дуга, выработанная с детства, рушится, и на ее месте вырастают новые, свежие "рога". Либидо начинает меняться, и вас наконец начинают привлекать те партнеры, которым вы нравитесь. Но процесс это, конечно, не быстрый.

Мы выбираем, нас выбирают

Пара слов о том, как мы выбираем партнеров. Тут есть два пути: выбирать головой или сердцем, рассказывает психолог.

"Головой – это когда мы понимаем, что нам НУЖЕН партнер. Например, биологические часики тикают, ПОРА рожать, а делать это без мужа НЕЛЬЗЯ. Скажу по секрету: можно. Легко. Родить и воспитывать ребенка самостоятельно можно – было бы желание", – говорит Лабковский.

Или мужчина как средство достижения целей – тоже одна из излюбленных мотиваций, приводит пример психолог. Партнер как способ решить финансовые проблемы, сбежать от одиночества, поправить самооценку и социальный статус. Или – жена как способ получить тарелку супа.

"Я считаю, что отношения, в которых люди просто решают проблемы (прибить гвоздь, притащить мамонта, погладить рубашки), – это не про любовь и уж точно не про счастье. Создавать семью нужно только по любви – то есть идти от сердца", – говорит Михаил.

Но для того, чтобы полюбить другого, говорит психолог, надо сначала научиться любить себя. Просто так, ни за что. Не за достижения, статус, внешность или другие добродетели, а просто так. Только так можно научиться любить других и принимать их такими, какие они есть.

"Любить мужчину не за то, что он "добытчик" и дает материальную стабильность, а женщину – не за то, что она варит борщи и рожает детей (что, конечно, само по себе неплохо). Конечно, все эти "поводы" всегда можно вычленить: "Я люблю партнера, потому что он дает мне – двоеточие и перечень". Но для этого нам нужно немного напрячься, попытаться рационализировать свои эмоции, формализовать их, понять, что мы чувствуем и почему. А так – мы просто любим", – советует психолог.

Человек просто нас цепляет. Нам он нравится. Мы чувствуем потребность в общении с ним. И этого – этой бессознательной, непонимаемой, неформулируемой эмоции – вполне достаточно. А что за этим стоит – не столь важно, считает Лабковский.

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Помните, как в школе? Девочка влюблена в одноклассника, испытывает приятное волнение, предвкушает каждую новую встречу, не думая при этом: "Ага, вот когда мы вырастем, закончим школу и поженимся, он стабилизует мое материальное положение, и я буду с ним жить безбедно". Нет, в детстве никто из нас так не чувствует. И очень важно сохранить способность испытывать эти детские ощущения, этот трепет в ожидании встречи, подытожил Михаил.

Ранее он рассказал, почему детей мотивировать не надо. Прекратите смотреть на своих дете как на пластилин, из которого вы должны слепить нечто прекрасное, советует Лабковский.

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