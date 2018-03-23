Почему нужно покупать больше книг, чем вы можете прочитать

По сути, чем шире ваш кругозор, тем увеличивается количество непрочитанных книг на полке

Читайте много книг. Фото: depositphotos

Переполненный книжный шкаф может немало рассказать об уровне вашего интеллекта. И что самое поразительное: даже непрочитанные книги приносят огромную пользу.

Эксперты утверждают, что постоянное обучение поможет вам стать счастливыми, больше зарабатывать и даже улучшить состояние здоровья. К тому же, многие успешные люди из сферы бизнеса настаивают на том, что чтение – лучший способ поумнеть. Итак, что вам нужно сделать прямо сейчас? Пойти в книжный магазин и купить книги, много книг, рекомендуют Мізки.com.

Прекратить скупать книги нужно только тогда, когда вы вообще их не читаете. Если же выделяете хотя бы 4 часа в неделю, чтобы что-то почитать, тогда можете смело идти в книжный магазин. Библиотека, переполненная непрочитанными книгами, совсем не характеризует вас как лентяя.

Пользу от непрочитанных книг, которые вас окружают объяснил писатель и статистик Нассим Талеб в своем бестселлере "Черный лебедь". Он излагает свои мысли в форме анекдота о легендарной библиотеке итальянского писателя Умберто Эко, в которой были собраны, как ни странно, до 30 тысяч томов.

Неужели Эко действительно прочитал все эти книги? Конечно, нет! Однако, они постоянно напоминали ему все то, чего он еще не знает. Библиотека Умберто Эко поддерживала его интеллектуальную жажду и любознательность. Постоянно растущая коллекция книг, может сделать для вас то же самое. По мнению Талеба, нужно покупать столько книг, сколько позволяют ваши финансы, ипотечные кредиты и нынешняя сложная ситуация на рынке недвижимости.

С годами вы будете накапливать больше знаний и расширять свою библиотеку, а увеличение количества непрочитанных книг может показаться для вас чем-то угрожающим. По сути, чем шире ваш кругозор, тем увеличивается количество непрочитанных книг на полке. Назовем эту коллекцию непрочитанных книг антибиблиотекой.

Антибиблиотека является действенным способом напомнить о необъятном количестве информации, которую вы совершенно не знаете или знаете совсем немного. И если вы живете с таким напоминанием, то ежедневно подталкиваете себя к определенному интеллектуальному смирению, которое поощряет обучение и помогает принимать правильные решения.

"Люди не приносят свои антирезюме, рассказывая всем о том, чего они не научились и в чем не имеют опыта работы (рассказывать об этом – работа их конкурентов), хотя было бы неплохо, если бы они сами такое делали", – заявил Талеб.

Хорошо известный психологический факт: наиболее некомпетентные люди больше уверены в своих знаниях и умениях, а по-настоящему умные постоянно во всем сомневаются. (В психологии это называется эффектом Даннинга – Крюгера). Также известно, что чем легче вам признать, что чего-то не знаете, тем быстрее этому научитесь.

Так, прекратите корить себя за то, что покупаете слишком много книг или за то, что составляете обширный список новых книг для прочтения. Благодаря этому вы понимаете, что пока не совсем образованны. Однако, если осознаете, сколько еще работы нужно проделать в будущем, то вы уже на шаг впереди подавляющего большинства людей.

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