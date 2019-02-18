Почему нужно полюбить себя прежде, чем искать любовь

Здоровая любовь к другому невозможна без любви к себе и самодостаточности

Почему нужно полюбить себя прежде, чем искать любовь Фото: Pixabay

Дело в том, что пока вы себя не любите и не принимаете, вы не сможете построить гармоничные полноценные здоровые отношения. Потому что, как говорят психологи, невротики притягивают к себе невротиков, и отношения они могут построить, как бы ни старались, только невротичные. То есть, травматичные. Пока каждый из пары не может дать любовь сам себе и ждет ее от партнера, эта пара будет взаимозависимой и вряд ли счастливой.

Здоровый эмоционально и психологически человек не сможет строить отношения с человеком, страдающим от недостатка любви. Он построит отношения только с таким же, как он. Другими словами, "сытый" не обольстится "голодным". Алчущим любви, эмоций и компенсации собственных комплексов. Здоровому человеку вряд ли нужен тот, кто выклянчивает любовь и внимание, и пытается другим человеком залатать собственные дыры самооценки ("люби меня вместо меня самого"). Получается, это не любовь, а энергетическое донорство.

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Зато травмированный индивид с похожими проблемами скорее всего быстро объявится и станет партнером. А вот надолго ли – вопрос времени.

Поэтому первое, что нужно осознать перед тем, как вступать в любые партнерские отношения: любить вас – это ваша работа, а не чья-то. Самодостаточный человек, встретив такого же самодостаточного человека, сможет поделиться с ним тем, что у него уже есть – любовью. И получить от него то же. Им хорошо по отдельности, но вместе – еще лучше. Тогда это зрелая любовь. И главное: тот, кто умеет по-настоящему любить себя – тот умеет искренне любить и других.

Напомним, несколько буддийских истин, которые сделают вашу жизнь проще.

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