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Почему полезно проявлять эгоизм в условиях карантина: советы психолога

Говорите вслух о том, чего ждете от своих близких – читать мысли они вряд ли умеют

Анна Ковпак
Сегодня, 08:11

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", психолог рассказала, как сохранить уважение к себе и не ссориться с близкими во время длительного карантина. Оказалось, в это время нужно проявить эгоизм, однако, и с этим следует быть осторожным, ведь существует несколько видов такого поведения.

Чем меньше площади для жилья, тем больше шансов, что ваши границы будут нарушать. Поэтому на карантине не помешает немного побыть эгоистом. И это даже полезно.

"Существует два вида – здоровый и нездоровый эгоизм. Нездоровый – это когда человек думает, что все должно крутиться вокруг него", – рассказала психолог Наталья Подлесная.

Как семье пережить карантин без ссор
Как семье пережить карантин без ссор
Фото: Pexels

Такое детское поведение гармоничным отношениям не способствует. Но бывает и здоровый эгоизм.

"Это когда человек требует к себе уважения, и сам себя уважает, сам себя любит и понимает, что он достойный", – объясняет эксперт.

Таких людей уважают, с их мнением считаются и главное – нет повода жаловаться, что тебя обижают.

"Чтобы быть здоровым эгоистом, нужно помнить, что в стрессовых условиях самый важный человек в вашей жизни – это вы", – отметила Наталья Подлесная и добавила: "Чтобы быть здоровым эгоистом, надо хорошо понимать свои потребности, заявлять о них, особенно, если кто-то из близких пытается их обесценить".

Говорите вслух о том, чего ждете от своих близких – читать мысли они вряд ли умеют.

Отказывать умеют те, кто уважает себя и ценит свое время, а тот, кто не находит в себе сил вовремя отказать, затем тратит время на дела, которые ему не нужны и сам на себя злится.

Итак, чтобы пережить карантин в мире со своими близкими, проявляйте здоровый эгоизм – это значит, что в условиях стресса, в первую очередь, нужно помочь себе. Учиться понимать свои потребности и заявлять о них, а также смело говорите "нет" всему, что вам не нужно.

Что такое здоровый эгоизм – смотрите видео:

Тем временем звездные мамы поделились лайфхаками, чем развлечь ребенка на карантине.

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Источник: Сегодня
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