Почему пользователи соцсетей становятся неграмотными

Рассказываем, обязательно ли быть грамотным в эпоху гаджетов

Количество людей, который пишут в интернете с ошибками растет каждый день. Пользователи соцсетей могут позволить себе на личных страницах или в переписке употреблять разные формы сокращений, суржик и нецензурную лексику. Про точки все давно забыли – лучше ведь отправить много коротких сообщений.

Почему люди в соцсетях все чаще забывают о правилах языка, и стоит ли с этим бороться – об этом ведущие программы "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка и Виталий Прудиус пообщалась с блогером и музыкантом Иваном Маруничем.

Иван уверен, что сокращение слов в личной переписке попросту экономит время. Также он называет язык "живым организмом", который можно изменить, если так лучше получится передать смысл. Еще блогер использует смайлы только тогда, когда действительно улыбается во время ответа другому человеку.

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Почему соцсети делают нас неграмотными – разговор с блогером Иваном Маруничем Видео: Сегодня

Общение в интернете все ближе становится похожим на устный разговор. А когда человек торопится – возникает больше ошибок. Но ведь все другие языки создавались именно во время активного использования и совершения "ошибок", которые потом переставали считаться таковыми. Именно поэтому ученые предполагают, что со временем слова из электронного общения войдут в обиход и перестанут считаться неграмотными.

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