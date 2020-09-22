Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему пользователи соцсетей становятся неграмотными

Сегодня, 10:05

Рассказываем, обязательно ли быть грамотным в эпоху гаджетов

Количество людей, который пишут в интернете с ошибками растет каждый день. Пользователи соцсетей могут позволить себе на личных страницах или в переписке употреблять разные формы сокращений, суржик и нецензурную лексику. Про точки все давно забыли – лучше ведь отправить много коротких сообщений.

Почему люди в соцсетях все чаще забывают о правилах языка, и стоит ли с этим бороться – об этом ведущие программы "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлия Галушка и Виталий Прудиус пообщалась с блогером и музыкантом Иваном Маруничем.

Иван уверен, что сокращение слов в личной переписке попросту экономит время. Также он называет язык "живым организмом", который можно изменить, если так лучше получится передать смысл. Еще блогер использует смайлы только тогда, когда действительно улыбается во время ответа другому человеку.

Подробнее смотрите в сюжете:

Почему соцсети делают нас неграмотными – разговор с блогером Иваном Маруничем
Видео: Сегодня

Общение в интернете все ближе становится похожим на устный разговор. А когда человек торопится – возникает больше ошибок. Но ведь все другие языки создавались именно во время активного использования и совершения "ошибок", которые потом переставали считаться таковыми. Именно поэтому ученые предполагают, что со временем слова из электронного общения войдут в обиход и перестанут считаться неграмотными.

Ранее мы рассказывали про деловой этикет и можно ли звонить по рабочим вопросам после 21:00. Также вам может быть интересно узнать, что такое уныние и чем оно опасно для человека.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Психосоматика: почему болит голова и при чем тут страхи ТОП-6 навыков, чтобы побороть страх публичных выступлений Синдром профессионального выгорания: как вернуть интерес к своей работе Улыбка, отдых и спорт: 10 советов по управлению гневом ТОП-5 главных составляющих эмоционального интеллекта
соцсети психология грамотность блогер
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем

Популярные статьи

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Вчера, 13:52Fun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

Вчера, 11:12Стиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

Вчера, 11:02Events

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Вчера, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:16Психология

Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре

Вчера, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 21 сентября: Ракам нельзя быть упертыми, а Львов ждет интересная встреча

Вчера, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Вчера, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Вчера, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

20 сентябряEvents

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

20 сентябряEvents

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

20 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

20 сентябряEvents

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 сентябряТехно

Чем старые мобилки лучше смартфонов: ТОП-5 превосходных функций

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Мила Кузнецова поделилась новым фото
Мила Кузнецова поделилась новым фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Тренды осени 2020 сегмента “люкс” и их доступные альтернативы
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с затмила Орбакайте
Загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с затмила Орбакайте
Назвала имя: Кароль откровенно поведала о своем любимом мужчине
Назвала имя: Кароль откровенно поведала о своем любимом мужчине

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять