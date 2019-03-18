Почему родители не понимают детей-подростков

Утинейджеров слабо развито восприятие эмоций других людей

Почему мы не понимаем подростков Фото: Pixabay

Конфликт поколений, пресловутый подростковый бунт и недопонимание между родителями и подросшими чадами, оказывается, имеет вполне физиологические причины. И дело не только в гормонах. Но и в особенностях развития мозга в пубертатный период.

Например, оказывается, префронтальная кора мозга – зона, отвечающая за процессы, связанные с принятием решений, социальное поведение и усвоение правил – у подростков имеет очень слабые связи с остальными разделами мозга и только формируется. Именно поэтому подростки часто "тормозят" с принятием решений либо затрудняются с этим и очень подвержены влиянию извне – сверстников и других авторитетов.

Кроме того, у тинейджеров слабо развито восприятие эмоций других людей. А вот его собственные эмоции становятся интенсивнее и подчас неконтролируемые им самим. И эта особенность развития организма в данный период тоже влияет на поведение.

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А еще у них вырабатывается повышенное количество дофамина (нейромедиатор, отвечающий за радость новизны и достижений), что толкает постоянно познавать новое и фокусироваться на положительных аспектах принятого решения. Но также и влияет на способность трезво оценивать ситуацию. Потому и отрицательные последствия или потенциально опасные попросту упускаются из виду. Именно такое "гиперрациональное" мышление толкает подростков на опасные поступки вроде принятия наркотиков, быстрой езды, алкоголя, ранних половых связей и т.д. – они просто физически не способны оценить последствия объективно. Поэтому "трудный возраст" это не только для родителей, но и для самого подрастающего поколения.

Но справедливости ради нужно сказать, что именно эти особенности – эмоциональные всплески, жажда познавать новое, социальная активность и творчество поддерживают молодость мозга. Поэтому профессор психиатрии из Калифорнийского университета Дэниел Сигел советует взрослым иногда брать пример с подростков, чтобы оставаться молодыми дольше.

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