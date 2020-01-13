Почему секс "по-быстрому" полезен для отношений: сексолог назвала три причины

Американка пояснила, почему не нужно недооценивать такой вид близости

Почему секс "по-быстрому" полезен для отношений Фото: Pexels

Не только спланированные продолжительные занятия любовью могут приносить удовольствие и быть идеальными. Секс "по-быстрому" не менее полезен для отношений, считает американский сексолог Холли Ричмонд. Она назвала три веских причины, почему не стоит списывать со счетов спонтанный и быстрый секс.

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1. Идеальный вариант для занятых людей

Сейчас много людей так загружают себя работой, социальной жизнью и другими видами деятельности, что у них банально не хватает времени на частые длительные занятия любовью. Особенно это касается родителей с детьми младше четырех лет, которые постоянно требуют внимания. По словам Ричмонд, даже при таком раскладе выкроить 10-15 минут на близость, пока ребенок спит, вполне реально.

2. Энергетический заряд

По словам эксперта, короткий, незапланированный секс может придать вам много энергии и положительных эмоций. К своим повседневным делам вы можете вернуться не только бодрым, а и с улыбкой на лице и хорошими мыслями в голове.

3. Ощущение себя желанным

Когда люди подолгу живут вместе, то их страсть может поутихнуть. Спонтанный секс способен ее вернуть и подарить вам заветное ощущение себя желанным, как в начале ваших отношений.

Сексолог уточняет, что это совсем не значит, что быстрый секс должен вытеснить долгие любовные игры, но это может стать хорошей альтернативой и дополнением в вашей интимной жизни.

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