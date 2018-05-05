Почему сложно вступить в новые отношения: ответ психолога
Михаил Лабковский отмечает, что одно неприятное чувство для многих становится гораздо сильнее симпатии
Одна из причин, почему многие люди не могут вступить в отношения, – это потому, что они все еще не вышли из предыдущих.
Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.
При этом Лабковский отмечает, что именно чувство обиды для многих гораздо сильнее симпатии, которую может вызвать новый человек.
Ранее он пояснил, почему нам нравятся "не те" и как это исправить. Михаил назвал два пути для выбора партнера: головой или сердцем.
"Головой – это когда мы понимаем, что нам НУЖЕН партнер. Например, биологические часики тикают, ПОРА рожать, а делать это без мужа НЕЛЬЗЯ… Я считаю, что отношения, в которых люди просто решают проблемы (прибить гвоздь, притащить мамонта, погладить рубашки), – это не про любовь и уж точно не про счастье. Создавать семью нужно только по любви – то есть идти от сердца", – рассказал Михаил.
Ранее он также рассказал, почему детей мотивировать не надо. Прекратите смотреть на своих дете как на пластилин, из которого вы должны слепить нечто прекрасное, советует Лабковский.