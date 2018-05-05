Почему сложно вступить в новые отношения: ответ психолога

Михаил Лабковский отмечает, что одно неприятное чувство для многих становится гораздо сильнее симпатии

Работайте над отношениями. Фото: pixabay

Одна из причин, почему многие люди не могут вступить в отношения, – это потому, что они все еще не вышли из предыдущих.

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Эмоционально и психологически они все еще "там", выстраивают внутренние диалоги с бывшем (бывшей). Это чувства обиды, злости, досады, разочарования, которые их сопровождают, не позволяют кому-то новому прийти в их жизнь", – говорит эксперт.

При этом Лабковский отмечает, что именно чувство обиды для многих гораздо сильнее симпатии, которую может вызвать новый человек.

"Если это состояние надоело, надо учиться отпускать бывшую любовь", – подытожил психолог.

Ранее он пояснил, почему нам нравятся "не те" и как это исправить. Михаил назвал два пути для выбора партнера: головой или сердцем.

"Головой – это когда мы понимаем, что нам НУЖЕН партнер. Например, биологические часики тикают, ПОРА рожать, а делать это без мужа НЕЛЬЗЯ… Я считаю, что отношения, в которых люди просто решают проблемы (прибить гвоздь, притащить мамонта, погладить рубашки), – это не про любовь и уж точно не про счастье. Создавать семью нужно только по любви – то есть идти от сердца", – рассказал Михаил.

Ранее он также рассказал, почему детей мотивировать не надо. Прекратите смотреть на своих дете как на пластилин, из которого вы должны слепить нечто прекрасное, советует Лабковский.