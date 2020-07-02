Почему сотрудники плохо работают: пять подсказок руководителям
Работодателям необходимо обратить внимание на некоторые важные вещи
Одни жалуются, что не могут найти хорошую работу, а другие – что нет хороших сотрудников. А когда их находят, то снова что-то идет не так, и у руководителя возникает вопрос, почему сотрудники плохо работают. Ответ на этот вопрос знает эксперт по женскому тайм-менеджменту Анна Всехсвятская, которая у себя в Instagram назвала основные причины плохой работы сотрудников.
1. Вы взяли не тех людей:⠀
- Они ленивые, безамбициозные, с другими ценностями.
- У них нет опыта в нужной сфере.
- Они не умеют организовывать свое время и сосредоточенно работать.⠀ ⠀
Все это нужно оценить если не на этапе прохождения тестового задания, то в течение испытательного срока уж точно, говорит Анна.
2️. У вас нет системы адаптации⠀ ⠀
Если за первые 2-3 недели работы ваш новенький так и не познакомился с компанией, ее функциями, рабочими задачами и даже со своими коллегами, не удивляйтесь, что вместо продуктивного работника у вас в команде "потеряшка" с бездонным морем вопросов в глазах: "Где я? Зачем я здесь? Как я сюда попал?"
3️. У сотрудника нет плана действий и четких инструкций⠀
Если ваш сотрудник не в курсе, как организована работа в компании и как к нему прилетают задачи, то он либо работает в режиме "все горит", либо не понимает, чем заняться и "щелкает семечки". А если вы не дали человеку четких инструкций, то не удивляйтесь тому, что он совершает кучу ошибок и постоянно дергает вас даже по мелким вопросам.⠀
4️. Нет контроля и/или коррекции⠀
Вы предоставили сотруднику полный карт-бланш: делай как знаешь, а потом разберемся. В итоге у вас копится раздражение из-за несовпадения ожидания и реальности, вы взрываетесь и заставляете все переделывать.⠀
5️. Нет разделения функций⠀
Вы не разделили обязанности и функции между сотрудниками, а значит, и не разделили ответственность. И получается, что у вас вместо структурированной команды, где каждый на своем месте, какая-то мешанина из людей, которые ни за что не отвечают.
Стоит ли дружить на работе и насколько такая дружба безопасна – смотрите видео:
Тем временем мы выяснили, как найти баланс между работой и личной жизнью: пять шагов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное