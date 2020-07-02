Почему сотрудники плохо работают: пять подсказок руководителям

Работодателям необходимо обратить внимание на некоторые важные вещи

Одни жалуются, что не могут найти хорошую работу, а другие – что нет хороших сотрудников. А когда их находят, то снова что-то идет не так, и у руководителя возникает вопрос, почему сотрудники плохо работают. Ответ на этот вопрос знает эксперт по женскому тайм-менеджменту Анна Всехсвятская, которая у себя в Instagram назвала основные причины плохой работы сотрудников.

Почему сотрудники плохо работают Фото: Pixabay

Пять причин, почему сотрудники плохо работают:

1. Вы взяли не тех людей:⠀

Они ленивые, безамбициозные, с другими ценностями.

У них нет опыта в нужной сфере.

Они не умеют организовывать свое время и сосредоточенно работать.⠀ ⠀

Все это нужно оценить если не на этапе прохождения тестового задания, то в течение испытательного срока уж точно, говорит Анна.

2️. У вас нет системы адаптации⠀ ⠀

Если за первые 2-3 недели работы ваш новенький так и не познакомился с компанией, ее функциями, рабочими задачами и даже со своими коллегами, не удивляйтесь, что вместо продуктивного работника у вас в команде "потеряшка" с бездонным морем вопросов в глазах: "Где я? Зачем я здесь? Как я сюда попал?"

3️. У сотрудника нет плана действий и четких инструкций⠀

Если ваш сотрудник не в курсе, как организована работа в компании и как к нему прилетают задачи, то он либо работает в режиме "все горит", либо не понимает, чем заняться и "щелкает семечки". А если вы не дали человеку четких инструкций, то не удивляйтесь тому, что он совершает кучу ошибок и постоянно дергает вас даже по мелким вопросам.⠀

4️. Нет контроля и/или коррекции⠀

Вы предоставили сотруднику полный карт-бланш: делай как знаешь, а потом разберемся. В итоге у вас копится раздражение из-за несовпадения ожидания и реальности, вы взрываетесь и заставляете все переделывать.⠀

5️. Нет разделения функций⠀

Вы не разделили обязанности и функции между сотрудниками, а значит, и не разделили ответственность. И получается, что у вас вместо структурированной команды, где каждый на своем месте, какая-то мешанина из людей, которые ни за что не отвечают.

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