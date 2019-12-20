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Почему у многих женщин слово брак ассоциируется с приготовлением борща: ответ из детства

Женщинам нужно научиться прислушиваться к себе и задумываться над тем, чего истинно они хотят

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:39
Почему у женщин брак ассоциируется с приготовлением борща
Почему у женщин брак ассоциируется с приготовлением борща
Фото: Pexels

У многих женщин слово брак ассоциируется с приготовлением борща. Виной тому неправильные цели, которые родители насаживают девочке с самого детства, когда ей говорят что нужно выйти замуж, а не быть счастливой. Об этом рассказала Анна Богинская – автор бестселлера "Жить жизнь", писатель-аналитик, коуч и бизнес-аналитик в интервью Сегодня.Lifestyle.

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По словам Анны, ассоциации с борщом возникают как следствие причинно-наследственной связи, ведь так девочек научили мамы.

"С детства девочкам говорят: "Если ты спишь с мальчиком и не вышла замуж, на тебе крест". А что делают девочки? Когда они хотят секса, находят мальчика, делают вид влюбленности, спят с ним и выходят замуж", – говорит Богинская и поясняет: "Получается, что мы – узники детских травм, которые создают нам эффект зазеркалья".

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Эксперт советует прислушиваться к себе и задумываться над тем, чего истинно ты желаешь и какая причинно-следственная связь.

"А еще есть и второй страшный кейс нашей жизни – женщина приходит к возрасту, когда нужно рожать детей. Вот вдруг женщина решает, что рожать нужно прямо сейчас, находит первого попавшегося мужчину и рассказывает всем, что он идеальный. А спустя пол года после рождения ребенка, когда гормоны устаканиваются, она разводится с ним с мыслью: "О Боже, как я могла выйти за него замуж?"", – рассказывает Анна.

Получается, что женщиной в этой ситуации изначально руководило желание родить.

"Нам неправильные цели насаждают с детства. Нам говорят, что нужно выйти замуж, а не быть счастливой", – поясняет Богинская.

Если люди развиваются в одном темпе – они интересны друг другу
Если люди развиваются в одном темпе – они интересны друг другу
Фото: Pexels

Анна называет брак сложной работой со своими ценностями и кризисами.

"Я верю в то, что кризисы бывают там, где один партер развивается и меняет ценности, а другой завис на одном уровне. Если люди развиваются в одном темпе и они интересны друг другу, то все будет хорошо", – подытожила она.

Ранее автор бестселлера "Жить жизнь" Анна Богинская рассказала также о том, как не попасться в ловушку своих страхов.

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Источник: Сегодня
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