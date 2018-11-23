Почему в современном мире важно научиться правильно понимать свои эмоции: ответ психолога

По словам марии Долгих, невозможность эффективной эмоциональной саморегуляции и приводит к растущему проценту депрессий

Прислушивайтесь к себе. Фото: depositphotos

Живя в информационной реальности, современный человек ежедневно сталкивается с огромным количеством разнообразной информации. Соцсети и интернет дают возможность практически неограниченного контакта с людьми, в котором человек обречен постоянно испытывать много эмоций и чувств, являющихся маркерами его потребностей. В век нарциссических вызовов людям как никогда становится важным уметь понимать себя, чтобы эффективно справляться со своей эмоциональной сферой.

Об этом рассказала психолог Мария Долгих и пояснила, как правильно это сделать.

По ее словам, именно переживаемые эмоции непосредственно влияют на биохимию мозга, вырабатываемые организмом гормоны и, как следствие — на общее состояние психического и физического самочувствия человека, а эмоциональные перегрузки становятся частью повседневности. Собственно, невозможность эффективной эмоциональной саморегуляции и приводит сегодня к растущему проценту депрессий, панических атак и психосоматических заболеваний.

"Человек — социальное животное, которое постоянно испытывает переживания, неизбежно возникающие в интенсивном взаимодействии с другими. Усилием воли он может только оттормаживать свою непосредственную реакцию, возникающую в этом взаимодействии, выбирать форму для своей реакции, подходящее время для ее предъявления, а также в принципе — необходимость этого предъявления", – говорит психолог.

При этом она отмечает, что способ, которым наши бабушки и дедушки часто обходились со своими эмоциями: а именно, их полное отрицание и наступающая за этим нечувствительность — себя не очень оправдал, вырастив поколение эмоционально травмированных людей, которые и начали проявлять повышенный интерес к психологии и собственной психической жизни.

"Поэтому, современный человек сегодня сталкивается с необходимостью найти новый подход в обращении с собственной эмоциональностью, и, как следствие — телесностью. Не останавливаться в развитии, замораживая и вытесняя эмоции, а выбирая естественный и заложенный в нас природой путь формирования психологической автономии, проходя через процесс сепарации-индивидуации, оставаться чувствительным и живым в эмоциональном плане. Формируя новые нейронные связи, научиться осознавать свои эмоции и находиться в некотором новом балансе, когда комфорт достигается не избавлением от чувственной сферы, а пребыванием с ней в тесной связи, сотрудничестве и кооперации", – написала Мария.

По словам Долгих, когда чувства признаются собственным продолжением и важной информацией, помогающей максимально точно сориентироваться в себе и в окружающей среде, являясь проводниками потребностей — всего того многого, что каждому на самом деле хочется в каждый момент времени от собственной жизни, окружающих людей и от себя самого.

"На смену нечувствительным и эмоционально зависимым манипуляторам постепенно приходят чувствительные и эмпатийные, но при этом сильные и эмоционально устойчивые люди, способные воспринимать свою человеческую природу с уважением и верой в собственный ресурс. А значит, более готовые сознательно формировать свое окружение, более заинтересованные в экологичности отношений с окружающими, более способные отвергать токсичное и выбирать питающее для себя", – пишет психолог.

Долгих говорит, что быть открытым, уязвимым, настоящим в отношениях с собой и окружающими — очень страшно, особенно, когда начало не положено в раннем детстве в безопасной поддерживающей атмосфере родительского принятия, а пробовать приходится будучи взрослым, уже травмированным в зоне привязанности, имеющим богатый болезненный опыт отвержения человеком.

"Но многие все же рискуют, поскольку либо устали жить в скуке и опустошенности, либо отчаялись бороться с паникой, тревогой и депрессией, которые являются прямым следствием выученной и переданной через поколения нечувствительности к себе", – заверила Мария.

По ее словам, психотерапия, как инструмент самопознания, повышающий осознанность человека в зоне собственных переживаний и потребностей, его компетентности в вопросах межличностных отношений, открывает сегодня мир огромных, ранее не доступных возможностей. Поскольку позволяет современному человеку достигать своих целей в экологичном и бережном для его психического и физического здоровья формате, повышая его эмоциональный интеллект, эмпатийность, при этом, укрепляя его внутренние опоры и формируя то, что в современной психологии называется Идентичность.

"Именно наличие у человека ясной сформированной взрослой идентичности и дает ему прочное и надежное знание о себе, своих реальных возможностях и ограничениях, выводя его на новый уровень личностного функционирования", – подытожила психолог.

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