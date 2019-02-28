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Почему ваша родственная душа – это не всегда вторая половинка

Это, прежде всего, ваш жизненный учитель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Почему ваша родственная душа – это не всегда вторая половинка
Почему ваша родственная душа – это не всегда вторая половинка
Фото: pexels.com

Многие думают, что стоит им встретить родственную душу – и их жизнь волшебным образом наладится и заиграет яркими красками. Это не совсем так.

Родственные души – это люди, которые всегда приходят в нашу жизнь для того, чтобы научить чему-то. Они преподносят нам уроки, которые иногда бывают болезненными. Но зато заставляют нас стать сильнее, мудрее и идти по жизни своей дорогой.

Как правило, их задача – научить нас чему-то важному, а процесс обучения не всегда бывает легким. Ведь когда у нас все хорошо и легко – ничего не подталкивает к тому, чтобы что-то менять. Изменения начинаются там, где возникает дискомфорт. В отношениях, в общении, в дружбе, в жизненных ситуациях.

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Родная душа – не тот человек, который будет гладить по головке, а тот, кто будет мотивировать вас двигаться дальше и развиваться.

Есть такая притча: "Я попросил у бога терпения – и он дал мне испытания, я попросил у бога счастья – и он сказал, что все в моих руках, я попросил у бога избавить меня от боли – и он дал мне страдания, я попросил у бога мудрости –  и он дал мне проблемы, я попросил у бога любви – и он дал мне тех, кто нуждается в помощи. Я не получил того что хотел, но получил все, что мне было нужно!"

Напомним, ранее мы писали о нескольких буддийских истинах, которые сделают вашу жизнь проще.

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Источник: Сегодня
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