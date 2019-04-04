Почему важно держать свои планы при себе: научный ответ

Если вы планируете вылечиться от рака, похудеть или стать лучшим родителем в мире, то лучше помолчите о своих целях

Будьте осторожны со своим желаниями. Фото: pixabay

"Молчание – золото" – известная фраза, которая оказывается еще и очень правдива. Оказывается, если вы хотите что-то осуществить, то лучше держите этот замысел при себе и не посвящайте в него своих родственников или друзей. Этому явлению есть и научное подтверждение.

Питер Гольвитцер, профессор Нью-Йоркского университета, впервые попытался разобраться в этой теме в книге "Символическое самозаполнение".

Психолог упоминает, что в 1933 году исследователи обнаружили, что если мы озвучиваем свои планы, и эти намерения признают окружающие, то мозг автоматически начинает воспринимать их, как уже реализовавшимися. Пусть даже все останется на уровне разговоров.

"Возьмем мать, говорящую обо всех хороших вещах, которые она планирует сделать для своих детей – помогать им лучше учиться в школе, поработать с ними над улучшением результатов тестов, дать дополнительную подготовку – в то время, как все другие матери кивают в знак одобрения, – рассказывает Гольвитцер. – Велика вероятность того, что она не сделает столько, сколько могла бы для достижения этих целей. Потому что, просто поделившись своими замечательными планами с другими, она уже воспринимается окружающими, как идеальная мама".

Ученый объясняет, что намерения выполняют функции символа обладания желаемой идентичностью. Это становится очевидным, когда человек заявляет о "целях высокого порядка". Например, поработать над своей фигурой, чтобы укрепить здоровье, но не сбросить вес ради того, чтобы влезть в летнее платье.

Если вы планируете вылечиться от рака, похудеть или стать лучшим родителем в мире, то лучше особо не распространяться о своих целях. И вам лучше держать свой рот на замке не только для того, чтобы не раздражать своей болтовней окружающих. По словам исследователей, когда дело касается целей, связанных с идентичностью, то есть со стремлениями, определяющими, кто мы есть такие, – одобрение окружающих намерений не всегда дает толчок к их реализации.

Напротив, серия экспериментов доказала: когда другим становится известно о наших планах, производительность снижается, потому что, когда мы озвучиваем цель, то начинаем испытывать "преждевременное чувство полноты".

Если вы испытываете трудности с финансированием проекта и приходится обращаться к общественности за поддержкой, например, с помощью Facebook, то прежде, чем раскрыть все свои планы, необходимо все тщательно обдумать. То есть информация о намерениях должна быть частью долгосрочной стратегии.

Четыре различных исследования продемонстрировали, что участники, сохраняющие планы в секрете, обладали большими шансами достичь цели по сравнению с теми, кто о них объявлял и получал публичное одобрение.

Вам может показаться странным совет хранить намерения в секрете, но попробуйте сделать это. Если вы, все же, решили поделиться с кем-то близким, то хотя бы не сообщайте об этом, словно вы уже всего добились, типа: "Я собираюсь посещать тренажерный зал, ведь я уже приобрел абонемент и купил специально для этого классные кроссовки". Лучше расскажите об этом так, как если бы вы поставили перед собой цель "высокого порядка" – с чувством неудовлетворения. Например: "мне необходимо сбросить 10 килограммов, так что надери мне задницу, если я этого не сделаю, хорошо?"

Так что в эту Новогоднюю ночь, когда вы будете загадывать новые желания, постарайтесь сохранить их в тайне.

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