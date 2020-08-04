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Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

Сегодня, 12:53

Если сложно определить свои личные границы, то нужно учиться распознавать свои чувства

Личностные границы – это субъективный психологический комфорт человека при взаимодействии со своим близким и дальним окружением, пояснил психолог Кирилл Зиньков. На своей странице в Instagram он пояснил, почему важно научиться выстраивать личные границы и при чем здесь эмоции человека.

По словам эксперта, суть личных границ в первую очередь в ощущении и последующем понимании того, что "для меня нормально, хорошо".

Личные границы – это больше ощущение, чем рациональная установка.

"Распространенная проблема современности – неспособность распознавать свои чувства. Поэтому для многих привычней заходить в тему личных границ с рациональной стороны. Так работает терапия. Вопросы и интерпретации с целью помочь человеку "нащупать" чувства, чтобы он начал чувствовать. Идея в том, чтобы человек не только думал о чувствах, но чувствовал чувства", – пояснил Зиньков и привел пример из своей практики.

Почему важно научиться выстраивать личные границы
Почему важно научиться выстраивать личные границы
Фото: stocksnap.io

Стандартная ситуация во время приема (собирательный̆ образ):
- Он вчера такое вычудил, что аж на голову не налазит! Как он вообще мог?
- Вас это задело?
- Не особо.
- Так может задело?
- Не знаю.
- А что вы при этом чувствовали?
- Ничего. Странно все это.
- А если вместо "странно" попробовать описать это каким-то чувством, то чтобы это могло быть?
- Скорей всего раздражение или злость.

"Мало-помалу человек начинает связывать поведение другого с тем, как сам человек на это реагирует. У чувства появляется название, и становится легче его распознать в других ситуациях. Со временем репертуар чувств становится шире. Появляется более тонкое разграничение между комфортно и некомфортно", – поясняет Кирилл.

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По словам психолога, человек, который четко ощущает свои личные границы менее чувствителен к манипуляциям, газлайтингу и прочим токсичным проявлениям в отношениях.

Поэтому если вам сложно определить свои личные границы, то нужно учиться распознавать свои чувства.

Психолог предлагает простое задание, которое поможет научиться понимать свои чувства.

"В непонятной ситуации попробуйте не останавливаться на поверхностном объяснении: "так получилось", "не знаю", а лучше спросите себя: что я почувствовал? Если так не получается распознать свои чувства, то заходите со стороны рацио и подумайте, чтобы мог чувствовать человек в подобной ситуации. Потом примерьте это к себе", – подытожил Кирилл Зиньков.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Тем временем другой психолог дал совет, как пережить насилие.

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Источник: Сегодня
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