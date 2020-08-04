Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога
Если сложно определить свои личные границы, то нужно учиться распознавать свои чувства
Личностные границы – это субъективный психологический комфорт человека при взаимодействии со своим близким и дальним окружением, пояснил психолог Кирилл Зиньков. На своей странице в Instagram он пояснил, почему важно научиться выстраивать личные границы и при чем здесь эмоции человека.
По словам эксперта, суть личных границ в первую очередь в ощущении и последующем понимании того, что "для меня нормально, хорошо".
"Распространенная проблема современности – неспособность распознавать свои чувства. Поэтому для многих привычней заходить в тему личных границ с рациональной стороны. Так работает терапия. Вопросы и интерпретации с целью помочь человеку "нащупать" чувства, чтобы он начал чувствовать. Идея в том, чтобы человек не только думал о чувствах, но чувствовал чувства", – пояснил Зиньков и привел пример из своей практики.
Стандартная ситуация во время приема (собирательный̆ образ):
- Он вчера такое вычудил, что аж на голову не налазит! Как он вообще мог?
- Вас это задело?
- Не особо.
- Так может задело?
- Не знаю.
- А что вы при этом чувствовали?
- Ничего. Странно все это.
- А если вместо "странно" попробовать описать это каким-то чувством, то чтобы это могло быть?
- Скорей всего раздражение или злость.
"Мало-помалу человек начинает связывать поведение другого с тем, как сам человек на это реагирует. У чувства появляется название, и становится легче его распознать в других ситуациях. Со временем репертуар чувств становится шире. Появляется более тонкое разграничение между комфортно и некомфортно", – поясняет Кирилл.
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По словам психолога, человек, который четко ощущает свои личные границы менее чувствителен к манипуляциям, газлайтингу и прочим токсичным проявлениям в отношениях.
Психолог предлагает простое задание, которое поможет научиться понимать свои чувства.
"В непонятной ситуации попробуйте не останавливаться на поверхностном объяснении: "так получилось", "не знаю", а лучше спросите себя: что я почувствовал? Если так не получается распознать свои чувства, то заходите со стороны рацио и подумайте, чтобы мог чувствовать человек в подобной ситуации. Потом примерьте это к себе", – подытожил Кирилл Зиньков.
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