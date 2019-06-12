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Почему важно съехать от родителей до 20 лет: пять аргументов

Как перестать жить с родителями и зачем это нужно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Когда нужно съезжать от родителей
Когда нужно съезжать от родителей
Фото: Pixabay

Жить с родителями удобно – продукты куплены, еда приготовлена, одежда постирана и за квартиру тоже заплачено. Так было всегда, так почему сейчас должно что-то измениться? Но, оказывается, изменения нужны и родителям, и вам, пока вы не отметили свое 20-летие. Вашему вниманию пять важных аргументов на этот счет.

Верховный суд обязал родителей содержать своих детей до 23 лет:

Пять главных причин съехать от родителей до 20 лет

1. Становление личности

Возраст от 17 до 20 лет – это то самое время, когда мы активно развиваемся как личность и реализовываем себя. Мы начинаем вкладывать в себя определенные убеждения, развивать индивидуальные привычки, входить во взрослую жизнь и жить очень осознанно. Правда такая схема происходит далеко не у всех. Если молодые ребята и девушки долго живут с родителями, у них формируется неправильное восприятие жизни, в котором они совершенно не готовы быть самостоятельным человеком. Зачастую они привыкают, что все подается им на блюдечке, потому что никогда не видели другой жизни. Такие люди начинают быть зависимыми не только от родителей, но и от других людей (одногруппников, коллег, друзей и т.д.).

2. Личное пространство

Опять же, эти молодые годы созданы для поиска себя, построения отношений, для нахождения новых друзей и увлечений. Очень тяжело вкладывать в себя и развиваться, когда вокруг тебя куча родственников. Причем нет времени даже подумать о себе. Впереди вас ждет бесконечная работа, семья и дети… Итак, когда, как не сейчас, попробовать пожить самостоятельно, научиться находиться наедине с самим собой и попробовать на вкус одиночество. Чем вам не причина немедленно съехать от родителей?

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3. Новые навыки

Переехав жить подальше от родителей, вы научитесь вести самостоятельный быт: готовить, стирать, убирать. А также заводить знакомства и самостоятельно решать проблемы. Все это очень нужные навыки, которые помогут вам в будущем и особенно в семейной жизни. Часто случается, что молодые люди, будучи в отношениях, совершенно не готовы к совместной жизни из-за банального неумения или незнания простейших вещей, от чего и возникают бытовые проблемы. Ко всему прочему, это может испортить любые отношения. Так как социальные и жизненные навыки являются первостепенными для взрослого человека.

4. Стимул к финансовой самостоятельности

Переехав от родителей, у каждого появляется осознание, что необходимо стать финансово независимым человеком. К тому же, вам будет неловко, что вас обеспечивают родители, ведь вы вроде как уже самостоятельный человек, который имеет собственное пространство, отдельное от своей семьи. Будьте уверены, совсем скоро после переезда вы уже будете находиться в поиске места работы. Кстати да, съехать от родителей — это ответственный шаг, к которому нужно морально подготовиться. Ведь найти работу, не имея ни малейшего опыта, это не очень-то и просто.

5. Меньше контроля – больше доверия

Всех нас в детстве и юности контролировали родители. Иногда это даже доходило до абсурдного контроля, когда хочется закрыться в комнате или просто сбежать на всю ночь. Переехав от родителей, вы выйдете с ними на новый уровень доверия. Это, в свою очередь, ослабит родительский контроль, и вы сможете самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. К тому же, чем реже вы видитесь со своими родителями — тем больше успеваете соскучиться друг по другу. Это в некоторой степени может даже улучшить ваши отношения.

Помните, что годы юности пролетают совершенно незаметно. После долгой жизни с родителями вы уже просто не сможете остановиться.

Ранее мы рассказывали, какие типы друзей существуют. Кроме того писали, как вырастить ребенка счастливым.

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Источник: Flytothesky.ru
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