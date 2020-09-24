Где внимание – там и энергия: почему важно завершать все начатые дела

Тайм-менеджер о том, как правильно аккумулировать энергию

Часто бывает так, что запланированные дела выполняются только на половину. В результате может ухудшиться не только настроение, а и ваше состояние – слабость и отсутствие энергии. Почему так происходит и зачем нужно завершать все начатые дела, рассказала тайм-менеджер Анна Всехсвятская на своей странице в Instagram.

Анна Всехсвятская Тайм-менеджер

Планирование – это очень хорошая и полезная привычка. Помимо того, что вы ничего не упустите, так еще и в конце дня, когда вычеркиваются все сделанные дела, в организме человека вырабатывается гормон счастья – серотонин.

Но не всем планам суждено сбыться и тогда происходит следующее: что-то запланировал – не сделал, начал – не закончил, пообещал и слился. А потом забыли все и живем дальше. Но все не так просто.

Задуманное или начатое дело – это как открытая вкладка или программа на компьютере. Мозг уже получил импульс: вот это надо сделать и запустил свои процессы в разных своих областях – кортекс, неокортекс.

В результате часть вашего внимания все равно находится там, осознаете вы это или нет. А где внимание – там и энергия, они всегда ходят парами. Получается, если вы просто подвесили задачу, не завершили, не поставили точку, то мозг продолжает ее тихонько обрабатывать и поглощать вашу энергию.

Это не происходит масштабно, одним махом, а совсем по немножко. Но вы только представьте, что таких "открытых вкладок" 10, 30 или 100 и каждая из них вытягивает из вас энергию. В результате получается, что энергия и концентрация проливаются как сквозь решето, делая вас медленными, обесточенными и лишенными сил.

Как сконцентрироваться на главном и завершать все начатые проэкты Фото: Pexels

Кроме того, в следствии вашего замедления или даже немного тунеядства, может проявиться еще один момент, который будет забирать вашу энергию – внутренний критик. Когда у вас нет сил продолжать активную деятельность, он будет долбить вас, как дятел, нагоняя мысль, что вы лентяй и вместо отдыха, могли бы заняться чем-то полезным. А жить с чувством вины – это дополнительная нагрузка на вашу нервную систему и психику.

Поэтому старайтесь писать реалистичные планы, завершать начатые проекты и не мучать себя чувством вины. Тогда и энергии у вас будет больше и концентрация на важном – лучше.

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