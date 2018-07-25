Почему вы ничего не успеваете и что с этим делать: четыре совета

Распределяйте время на следующий день с вечера

Составляйте планы. Фото: depositphotos

В эпоху многозадачности, горящих дедлайнов и различных стрессов, важно быть в теме и успевать все исполнять.

Сейчас даже модно быть постоянно занятым. Вот только так ли это хорошо для вас и почему далеко не всегда получается угнаться за всем сразу, разбирался Work.ua.

1. Вы ничего не успеваете, потому что вы вообще не знаете, что делать

Парадокс, но если вы не определились, что нужно успеть в течение дня (недели/месяца), то вам и не к чему стремиться. Сваленные в кучу дела, разумеется, сами собой не решатся, а их количество будет лишь расти и расти.

Да, вы хотите закончить проект на работе, записать ребенка в балетную студию, связать бабушке шарф, отдать в ремонт часы, выйти на пробежку, но времени-то на все это нет! Или есть?

2. Вы не умеете планировать

Есть. Точно вам говорим. Помните игру "Тетрис"? Фигуры на экране падали сверху в хаотичном порядке и в хаотичном же положении. Чтобы очистить пространство на игровом поле, нужно было складывать фигуры максимально плотно и аккуратно, чтобы между ними не оставалось пробелов.

Со временем — та же штука. Если вы пришли на работу и 40 минут пили с коллегами чай, потом еще 20 минут проверяли почту, затем полчаса серфили интернет, "тетрис" уже посыпался, вас завалило, game over!

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Распределяйте время на следующий день с вечера. Да, поначалу это кажется нудным, в конце концов, вы же не робот какой-то. Но зато это работает. Просто сядьте и распишите свой день — утром спорт, потом работа (работу тоже подробно распишите, что во сколько будете делать), затем общение с детьми или супругой/встреча с друзьями, перед сном оставьте 20 минут на чтение.

Вы удивитесь, насколько такое планирование может быть эффективным. Просто попробуйте хотя бы неделю пожить по плану!

3. Вы не умеете расставлять приоритеты

Ну что, правда-правда ни на что нет времени? А во сколько вы просыпаетесь? А чем занимаетесь по дороге на работу? А спать во сколько ложитесь? А в обеденный перерыв что делаете?

Ответьте себе на эти вопросы, и, возможно, окажется, что со временем все отлично, а вот с приоритетами — не очень. Если после работы вы просто проводите вечер перед телевизором, а с утра смотрите в маршрутке в окошко, может, стоить задуматься, на что уходят ценные минуты и часы.

4. Эй! Да вы же как раз все успеваете!

С утра йога, в обед деловая встреча, по пути домой аудиокнига, вечером английский, в субботу рафтинг? Ого! И вы говорите, что не успеваете заниматься гимнастикой? Бросьте! Все-таки превратить 24 часа в 30 часов даже с нашими советами невозможно!

Выдохните. Не гонитесь за всем и вся. Иногда можно и отдохнуть. В самом прямом смысле этого слова. Просто посидеть в тишине (даже без книжки) и подумать. Не стоит ругать себя за то, что в сутки не вмещаются все-все ваши планы. Иначе рискуете перегореть, а тогда уже никакой план не поможет!

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