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Почему выход из карантина может спровоцировать стресс и как этого избежать: советы психолога

По словам Марины Журбенко, каждая ступенька нашего развития требует полного завершения цикла

Анна Ковпак
Сегодня, 10:57

Сопротивление мерам карантина и самоизоляции уже для многих людей переросло в привычку к размеренному ритму жизни. Теперь же ситуация снова меняется – карантин скоро отменят и нужно будет снова перестраиваться на новый ритм жизни. Несмотря на то, что многие ждали окончания карантина, это может спровоцировать сильный стресс. Как этого избежать и выйти из карантина спокойно, знает психолог Марина Журбенко.

"У меня для вас две новости: хорошая – карантин скоро закончится и мы все будем чуточку счастливее, чем раньше. Советую как можно дольше держать фокус внимания именно на этих приятных эмоциях, поскольку совсем скоро мы снова окунемся в свои проблемы и начнем сетовать на жизнь и ее трудности. И, конечно же, плохая (но не на столько, чтоб уж сильно) – очередная перестройка жизненного ритма снова заставит нас в той или иной мере испытать стресс. Нам известно, что все эмоции и чувства вызывают в нас некий дисбаланс, который может по-разному проявляться в нашем теле. И чтобы максимально стать полезным своему организму во время этой перестройки – мы обязаны ему помочь", – говорит Марина.

Как семье пережить карантин без ссор
Как семье пережить карантин без ссор
Фото: Pexels

По словам психолога, за весь период замедления люди успели испытать множество разных кардинальных изменений, которые существенно повлияли на социальную и экономическую ситуацию: кто-то остался без работы, кто-то вынужден был в экстремальных условиях работать, кто-то столкнулся тет-а-тет с собой и своими трудностями в семейных отношениях, кто-то оказался в полном одиночестве, кто-то потерял близких, кто-то женился, а кто-то расторгнул брак.

"И все эти события бросили нас в котлован разных чувств, от которых мы так часто мечтаем избавиться. Но давайте по-честному: каждая ступенька нашего развития требует полного завершения цикла, иначе она будет повторяться до тех пор, пока мы не усвоим этот урок. Поэтому, в данный момент, когда мир постепенно входит в привычный образ жизни, у меня для вас несколько рекомендаций, как не загнать себя в тупик", – говорит Марина.

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Например, при выходе на работу – не стоит включать все свои ресурсы в первую рабочую неделю. Вы попросту выдохнетесь и не поймете, как так быстро успели ее возненавидеть. Замедлитесь. Почувствуйте момент. Насладитесь им. Он будет чрезвычайно краток, однако сильно красочным и приятным. Именно этот момент будет заряжать вас на протяжении длительного рабочего процесса.

Идем дальше. Дайте себе установку, что адаптация не бывает без усталости. Иногда, возвращаясь с яркого отпуска мы еще очень долго не можем прийти в себя. Да, первое время вы будете уставать больше, чем обычно и поэтому необходимо всячески способствовать себе в восполнении всех необходимых ресурсов, а именно: полноценный сон, качественная еда, расслабляющие водные процедуры, легкие тренировки и общение с приятными вам людьми. Ни в коем случае не стоит все это успевать делать за один день.

И самое важное, говорит психолог, делитесь своими эмоциями. Для этого необходимо стать эмоционально грамотным и научиться правильно их контролировать, чтобы не задеть чувства близких. Помните, им тоже сложно, у них тоже процесс адаптации, стресс и личные страхи и переживания (и у детей, кстати, тоже).

Что заставляет нас есть во время стрессов – смотрите видео:

"Мы много чего узнали о себе, о родных, о близких. Владея этими знаниями, у нас в руках оказался мощнейший инструмент для оказания безусловной поддержки друг для друга. За спиной остался бесценный опыт и чем он для нас станет – помощником или расхитителем внутренних ресурсов – выбирать только нам", – подытожила психолог.

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Источник: Сегодня
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