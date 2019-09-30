Хронические нытики: психолог назвала главные причины
У нытиков недовольства и различные возмущения звучат каждые 15 минут
Дети часто ноют, проверяя тем самым своих родителей. Но бывает так, что ноют и взрослые люди. Причем делают это постоянно. Почему так происходит, ответила психолог Лариса Суркова.
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На своей странице в Instagram психолог отмечает, что иногда нытье может проскальзывать у каждого человека – во время болезни, плохого самочувствия, и это нормально. Но если вы слышите постоянное недовольство всем, хныканье и страдания, тогда перед вами самый обыкновенный нытик. При этом причина всегда найдется: слишком жарко или холодно, очень шумно или громко, много людей, много машин и подобные возмущения. По словам Сурковой, у этой категории людей все эти высказывания можно услышать за 15 минут.
Как узнать нытика:
- такие люди постоянно болеют или жалуются на здоровье, но не лечатся, а все методы лечения, по их мнению, им не помогут;
- они часто улыбаются в лицо, а за глаза все у них плохие;
- власть всегда плохая, при этом страна проживания не имеет значения;
- они все лучше знают, и при этом считают, что их недооценивают;
- очень часто есть слова-паразиты и свои присказки – "сплошная головная боль", "сколько же можно", "все мне на шею сели" и т.д.
Наиболее распространенные причины нытья у взрослых:
- Гормональное расстройство. Совсем не редкость.
- Человек рос с родителем с синдромом жертвы, и просто отзеркаливает.
- Быть нытиком подсознательно выгодно, если на это активно реагируют близкие.
- Это уже дурная привычка. Никто не помнит причину, это просто образ жизни.
Что делать: избавиться от нытья можно, если только сам человек этого захочет. А вы можете просто минимизировать ваше общение с таким типом людей.
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