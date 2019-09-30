Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хронические нытики: психолог назвала главные причины

У нытиков недовольства и различные возмущения звучат каждые 15 минут

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Как распознать хронического нытика
Как распознать хронического нытика
Фото: freepik.com

Дети часто ноют, проверяя тем самым своих родителей. Но бывает так, что ноют и взрослые люди. Причем делают это постоянно. Почему так происходит, ответила психолог Лариса Суркова.

Психологи все чаще диагностируют украинцам информационные отравления – смотреть видео:

На своей странице в Instagram психолог отмечает, что иногда нытье может проскальзывать у каждого человека – во время болезни, плохого самочувствия, и это нормально. Но если вы слышите постоянное недовольство всем, хныканье и страдания, тогда перед вами самый обыкновенный нытик. При этом причина всегда найдется: слишком жарко или холодно, очень шумно или громко, много людей, много машин и подобные возмущения. По словам Сурковой, у этой категории людей все эти высказывания можно услышать за 15 минут.

Как узнать нытика:

  • такие люди постоянно болеют или жалуются на здоровье, но не лечатся, а все методы лечения, по их мнению, им не помогут;
  • они часто улыбаются в лицо, а за глаза все у них плохие;
  • власть всегда плохая, при этом страна проживания не имеет значения;
  • они все лучше знают, и при этом считают, что их недооценивают;
  • очень часто есть слова-паразиты и свои присказки – "сплошная головная боль", "сколько же можно", "все мне на шею сели" и т.д.

Читайте также:
Зачем ходить к психологу: пять причин срочно обратиться к специалисту

Наиболее распространенные причины нытья у взрослых:

  1. Гормональное расстройство. Совсем не редкость.
  2. Человек рос с родителем с синдромом жертвы, и просто отзеркаливает.
  3. Быть нытиком подсознательно выгодно, если на это активно реагируют близкие.
  4. Это уже дурная привычка. Никто не помнит причину, это просто образ жизни.

Что делать: избавиться от нытья можно, если только сам человек этого захочет. А вы можете просто минимизировать ваше общение с таким типом людей.

Ранее мы выясняли, как стать счастливым человеком: восемь полезных рекомендаций.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Где взять силы на все: три основных источника энергии Как стать успешной и счастливой: 10 правил сильных женщин Осенняя депрессия: главные признаки и способы лечения
люди психология настроение
Реклама

Новости партнеров

Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Причины появления плесени в доме и способы борьбы с ней
Причины появления плесени в доме и способы борьбы с ней
"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 12:34Fun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 10:42Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в шестом выпуске

Сегодня, 08:07Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Сегодня, 05:53Fun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

Вчера, 16:21Шоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

Вчера, 10:50Техно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Вчера, 07:59Fun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

27 сентябряШоу-бизнес

"Не хочется расставаться": Настя Каменских поделилась семейным фото с Потапом

Новости партнеров

Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
София Ротару показала фото в купальнике. Богиня!
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
Названы самые комфортные города мира для проживания
Названы самые комфортные города мира для проживания