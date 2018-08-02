Почему женщинам нравятся "плохие парни" и как это изменить

Психолог Ярослав Самойлов в статье для Сегодня.Lifestyle рассказывает, почему женщины выбирают откровенно непорядочных, грубых и полигамных мужчин

Механизм таков, что заботливый, терпеливый, честный мужчина женщине не интересен, а обманщик, бездельник и хам – привлекателен.

Почему женщинам нравятся "плохие парни" и как перестать следовать стереотипу? Почему умницы, спортсменки, красавицы и просто прекрасные женщины выбирают откровенно непорядочных, грубых и полигамных мужчин?

Ярослав Самойлов Фото: пресс-служба

Синица в руках

Некоторые женщины патологически боятся остаться в одиночестве. Им кажется, что часы тикают, время идет, и вот-вот ее начнут называть старой девой. Поэтому тут уж сильно выбирать не приходится, главное ведь успеть в поезд заскочить.

Или у барышни низкая самооценка, она считает, что недостойна нормального мужчины. А Игорь не пьет, не бьет – вот и замечательно, беру! Остальные его качества ей не интересны.

Дарит звезды

Женщины всех возрастов ищут романтиков и когда находится тот, кто называет в ее честь звезду, трудно не потерять голову. Подобная наивность может дорого стоить, но разве об этом думаешь, когда гормоны бушуют, а сказки так хочется!

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Родительские сценарии

Если отношения в родительской семье трудно назвать здоровыми, девушка может просто скопировать эту модель поведения. Она выберет себе в спутники мужчину, напоминающего отца. Чаще всего это происходит неосознанно.

Когда мать терпела все выходки мужа и прощала его, воспитывала девочку с убеждением, что это качества настоящего мужчины, дочь воплотит картину и в своей взрослой жизни.

Вырастая, она просто не представляет для себя никаких других вариантов, не умеет иначе. Более того, нормальные мужчины будут казаться ей странными, "хлюпиками", мамиными сыночками и пр. А вот если грубит, игнорирует, навязывает свою волю, значит настоящий.

Женщина с трудным детством может быть убеждена, что любовь и боль – одно и то же. Она думает, что страдания в отношениях – норма.

Повод пострадать

Женщине, которая живет в роли жертвы, будут попадаться исключительно негативные персонажи. Бартер, симбиоз – называйте как хотите. Он проявляет себя как тиран и злодей, она – как невинная жертва.

Этот театр абсурда может продолжаться бесконечно. Несчастная Маша жалуется подругам, рыдает в трубку, но не делает ничего, чтобы выйти из разрушающих отношений. Ей нравится страдать, в этом свои выгоды – всеобщее внимание, поддержка и возможность ничего не делать самой.

Играй гармонь

"Плохим парнем" часто является мужчина, у которого много тестостерона. Он самоуверен, чересчур напорист, сексуален. Многих женщин это подкупает. Им невдомек, что во всем нужен баланс, ведь норовистый мужчина на заре романтических отношений – это одно, а в быту и семье – совсем другое.

Задумайтесь, такой отец нужен вашим будущим детям?

Я из тебя человека сделаю

Бывает, что девушка воспринимает проблемного мужчину как вызов своим способностям. "Я его перевоспитаю", "со мной он изменится" и прочие самонадеянные фразочки выдают ее планы. Она строит целые стратегии и думает, что знает, как приручить мужчину.

Ей приятно думать, что ради нее он станет прекрасным принцем. А те парни, которые уже достойны, не интересны – нет над чем работать.

Такой подход рано или поздно приведет женщину к позиции жертвы. "Я тебе всю жизнь отдала", "неблагодарный" и т. д.

Дух авантюризма

С плохишом не бывает скучно. Ведь он руководствуется импульсами и малейшими эмоциями. Он позволяет себе нарушать правила, спонтанно принимать решения и жить моментом.

Острые ощущения от этих отношений становятся для женщины наркотиком. Она уже не может отказаться от азарта и непредсказуемости.

И действительно, иногда забить на все и пойти на поводу у сиюминутного желания приятно. Выйти за хлебом и улететь на Бали. Но во взрослой жизни нужен не аниматор, а надежный мужчина, в котором вы можете быть уверены на все сто.

Как понять, что рядом "плохой парень"

В глубине души женщина всегда знает, кого она выбрала и насколько достойный мужчина рядом с ней. Увы, часто она игнорирует голос своей интуиции и не обращает внимание на тревожные звоночки, которые заметны еще в первое свидание с мужчиной.

Научитесь распознавать некоторые из таких сигналов:

он может днями не отвечать на звонки, пропасть, а потом появиться, как ни в чем не бывало;

мужчина строго регламентирует количество времени, которое вы проводите вместе. Например, вы видитесь только по субботам, всю остальную неделю он проводит свободное время не с вами;

не спешит рассказывать о себе, своей семье, держит вас на расстоянии. Или, напротив, говорит о себе не замолкая, а до вас ему нет дела;

если мужчина не хочет серьезных отношений, он не знакомит вас со своими друзьями;

позволяет себе флиртовать с другими женщинами;

пренебрежительно отзывается о своих бывших;

у него есть зависимость (алкогольная, игровая);

не работает, или часто меняет место работы, должность не соответствует его возрасту;

раздражается по пустякам, агрессивен.

Подобные проявления должны вас насторожить, если вы насчитали несколько – лучше бежать! Дальше будет только хуже, но выбор за вами.

Сначала такие отношения могут даже нравиться, женщина чувствует себя слабой и беспомощной, а его сильным и уверенным. Ей нравится подчиниться, снять с себя ответственность.

Но позже обязательно наступит момент, когда она захочет быть самодостаточной. Вспомнит, что от близкого человека можно получить уважение, а не очередное "как я сказал, так и будет".

Бывает и другая крайность: мужчина не так уж плох, но женщина находит к чему придраться. Она "пилит": не такие цветы купил, чашку не помыл, не так посмотрел, улыбнулся, не то сказал…

Менять реальность

Не пытайтесь держаться за отношения, которые обречены на провал. Итальянские страсти и злоупотребление алкоголем выглядит красиво только в кино.

Чтобы больше не наступать на те же грабли, нужно в корне действовать по-другому. Женщине необходимо заниматься своим развитием, учиться выбирать достойных мужчин. Если вы осознали, что есть проблема – это уже полдела

Для начала стоит обратиться в прошлое и покопаться в своем детском опыте. Все ли было гладко у мамы с папой, не повторяете ли вы мамину судьбу? Разобравшись в этом, вы сможете останавливать себя каждый раз, когда ищете в мужчине отражение отца, или начинаете себя вести как мама.

Далее займитесь своей самооценкой. Низкая самооценка – причина множества проблем в отношениях и жизни в целом. Если вы сами себя не любите и не цените, как это может сделать кто-то другой? Не откладывайте на потом, меняйтесь!

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Как привлечь в свою жизнь мужчину достойного? Прямо сейчас возьмите чистый лист бумаги и напишите, какими качествами будет обладать ваш новый избранник. Он будет вас уважать, будет честен, заботлив, верно? Вы заслуживаете здоровых отношений с мужчиной!

Когда вас снова потянет на бэд боя, перечитайте свой список. Будущее может быть таким, каким вы его описали. После того, как вы зафиксировали свои желания в письменном виде, ваш взгляд на мир изменится.

Вы начнете интересоваться достойными мужчинами, вы наконец станете их замечать!

Золотая середина

Разумеется, что абсолютно плохие парни или исключительно правильные – это крайности, которые редко встречаются. Но часто одно или другое преобладает в мужчине.

Важно уметь отличить мужественность от асоциальности, а самоуважение от высокомерия и заносчивости.

Чтобы не повторять ошибок, попытайтесь понять, почему вас привлекают такие мужчины. Если это случается не в первый раз, пора начать все заново. Вы этого достойны!

Ярослав Самойлов, психолог, эксперт в отношениях, создатель образовательного онлайн проекта "Фаза роста" yaroslav-samoylov.com.