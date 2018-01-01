Почему женщины говорят в четыре раза больше, чем мужчины

Дамы не только слышат лучше мужчин, но еще и ярче чувствуют то, что прозвучало

В чем же отличия? Фото: pixabay

Мир дуальный. Ночь сменяется днем, приливы – отливами, черное кажется более выразительным по сравнению с белым, а мужская сила наиболее ярко проявляется на фоне женского противоположного существа – исконной женской слабости. Но слабы ли женщины? Как часто их слабости становятся той "темной лошадкой", на которую женщина подсознательно и часто беспроигрышно делает ставку?

Женщины по натуре очень проницательны, их трудно обвести вокруг пальца. Но к комплиментам это не относится: женщина воспринимает и говорит с помощью обоих полушарий мозга, тогда как мужчина – преимущественно с помощью левого, ответственного за логическое мышление, и критично воспринимает сказанное.

Дамы не только слышат лучше мужчин (более чем в два раза лучше!), но еще и ярче чувствуют то, что прозвучало: чувствуют тембр голоса и чувства, с которыми произносились слова. Поэтому для женщин так важны нежные выражения, эмоции, с которыми ассоциируются приятные впечатления, музыка.

Заметьте, что в оперном театре большинство посетителей – женщины. Им легче воспринимать классическую музыку, и стремление к прекрасному у них выражено сильнее. Для мужчин зрительные ощущения более значимые, но, если сильный пол стремится угодить слабому, то совместное посещение балетного спектакля – именно то, что нужно!

Возвращаясь к комплиментам, скажем, что женщина слушает их без критики. Ведь известно, что мы равнодушно принимаем заслуженные комплименты и с признательностью выслушиваем те, на которые не заслужили. Ошибиться нельзя.

Женщина имеет сильно развито обоняние. Стоит ли упрекать ее в пристрастии к хорошим духам? Восприятие запахов женщиной в 100 раз усиливается в так называемые критические дни! Это, как шестое чувство, и именно оно играет решающую роль в выборе партнера. Такого, с которым захочется иметь детей.

Запах партнера – это маркер клеточной совместимости, он дает женщине информацию на подсознательном уровне – сможет имплантироваться зародыш в матке, сможет ли женщина выносить ребенка. И ошибиться здесь нельзя: слишком велика цена ошибки. Так что женщина интуитивно выбирает достойного, и нос ей в этом – отличный помощник.

А поговорить? Уже в дошкольном возрасте девочки говорят в 4 раза больше, чем мальчики. Взрослые женщины в среднем тратят 20 минут на телефонные разговоры, тогда как мужчины – 6 минут, да и то для того, чтобы передать необходимую информацию. А женщине необходимо поделиться своими чувствами, переживаниями – ведь женский мозг эволюционно приспосабливался к основному назначению: воспитывать детей и сотрудничать с окружающими.

Не зря среди представительниц прекрасного пола много хороших, вдумчивых руководителей, которые с пониманием относятся к своим подчиненным. А вот мужчина биологически запрограммирован на конкуренцию. Неудивительно, что представители сильного пола немногословны.

Мужчины и женщины слишком разные, но, видимо, именно поэтому не могут обходиться друг без друга. Инь и Ян – половинки целого, которые взаимно дополняют друг друга. Мужское и женское начало не соревнуются, хотя общество часто пытается нас убедить в другом. Мужское и женское начала соединяются и рождают гармонию.

О том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы, смотрите на видео ниже: