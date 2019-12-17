Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Драка под Радой: все подробности столкновений "Нацкорпуса" с полицией

Что подарить на День святого Николая ребенку: подборка лучших подарков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:23
Какой сделать подарок на День святого Николая ребенку
Какой сделать подарок на День святого Николая ребенку
Фото: Depositphotos

Близится долгожданный и любимый праздник – День святого Николая. Это день покровителя всех детей и путешественников. Каждый год дети с нетерпением ждут, что в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай принесет им подарок, бережно спрячет его под подушку или в сапог. Да и взрослые тоже не прочь получить какую-то сладость или небольшой презент от Николая.

Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:

Читайте также:
Подарки на День святого Николая для детей и взрослых

Обычно на День святого Николая деткам под подушку кладут конфеты, фрукты и пряники. Однако сейчас можно подарить и то, что хочет ребенок, и то, что человек считает нужным. Мы сделали небольшую подборку, что подарить под подушку детям на День святого Николая.

Подарки детям на День святого Николая

Лучшие подарки на День святого Николая детям
Лучшие подарки на День святого Николая детям
Фото: Depositphotos

Малышам, которые уже знают, кто такой Святой Николай и верят в чудеса, можно оставить сладости и фрукты в сапожках. Также хорошим подарком будет поделка ко Дню святого Николая, спрятанная под подушкой. Тем же, кто уже не верит в сказки, но все же с нетерпением ждет подарков от родителей, можно придумать следующее, в зависимости от возраста и предпочтений:

  • сувенирный набор сладостей
  • книга или серия книг (о Гарри Поттере, например)
  • конструктор
  • игрушка
  • носки
  • варежки
  • леденцы на палочке
  • шоколадные фигурки Николая или зайцев
  • ксилофон
  • настольная игра
  • прикольная чашка или тарелка
  • 3-D пазлы
  • набор для экспериментов
  • снежколеп
  • билет в кино или планетарий
  • коньки, санки
  • долгожданный гаджет
  • флешка
  • фоторамка
  • портативный блок питания
  • набор косметики по уходу за телом
  • билет в квест-комнату
  • сумка или рюкзак
  • головоломка

Ранее мы публиковали сценарий на Новый год 2020: как провести праздник с семьей и друзьями.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что подарить маме на Новый год 2020: пять небанальных идей Сладкие подарки на Николая: как приготовить печенье "Пуговицы"
дети подарки День святого Николая Что подарить ребёнку на День Святого Николая что подарить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Потап раскрыл тайну свадьбы с Каменских:
Потап раскрыл тайну свадьбы с Каменских: "Даже не вторая"
Творожный торт без выпечки с печеньем
Творожный торт без выпечки с печеньем
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Сегодня, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Вчера, 17:46Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 16:16Wellness

Чем полезны финики для здоровья

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

Вчера, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Вчера, 09:38Техно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

Вчера, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

15 декабряFun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

15 декабряТехно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

15 декабряFun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

15 декабряFun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

Новости партнеров

56-річна Лоліта прийшла в
56-річна Лоліта прийшла в "голому" вбранні на музичну премію
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Кудрявцева раскопала тайну засидевшейся в девках Семенович
Кудрявцева раскопала тайну засидевшейся в девках Семенович
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин