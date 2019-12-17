Драка под Радой: все подробности столкновений "Нацкорпуса" с полицией
Что подарить на День святого Николая ребенку: подборка лучших подарков
Близится долгожданный и любимый праздник – День святого Николая. Это день покровителя всех детей и путешественников. Каждый год дети с нетерпением ждут, что в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай принесет им подарок, бережно спрячет его под подушку или в сапог. Да и взрослые тоже не прочь получить какую-то сладость или небольшой презент от Николая.
Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:
Читайте также:Подарки на День святого Николая для детей и взрослых
Обычно на День святого Николая деткам под подушку кладут конфеты, фрукты и пряники. Однако сейчас можно подарить и то, что хочет ребенок, и то, что человек считает нужным. Мы сделали небольшую подборку, что подарить под подушку детям на День святого Николая.
Малышам, которые уже знают, кто такой Святой Николай и верят в чудеса, можно оставить сладости и фрукты в сапожках. Также хорошим подарком будет поделка ко Дню святого Николая, спрятанная под подушкой. Тем же, кто уже не верит в сказки, но все же с нетерпением ждет подарков от родителей, можно придумать следующее, в зависимости от возраста и предпочтений:
- сувенирный набор сладостей
- книга или серия книг (о Гарри Поттере, например)
- конструктор
- игрушка
- носки
- варежки
- леденцы на палочке
- шоколадные фигурки Николая или зайцев
- ксилофон
- настольная игра
- прикольная чашка или тарелка
- 3-D пазлы
- набор для экспериментов
- снежколеп
- билет в кино или планетарий
- коньки, санки
- долгожданный гаджет
- флешка
- фоторамка
- портативный блок питания
- набор косметики по уходу за телом
- билет в квест-комнату
- сумка или рюкзак
- головоломка
Ранее мы публиковали сценарий на Новый год 2020: как провести праздник с семьей и друзьями.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.