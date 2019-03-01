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Подарок на 8 Марта для девушки: что выбрать

Парни часто покупают возлюбленным цветы, сладости и сувениры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Эксперты рассказали о подарках для девушек на 8 Марта
Эксперты рассказали о подарках для девушек на 8 Марта
Фото: Depositphotos

8 Марта уже близко, поэтому мужчины начинают выбирать подарки для своих любимых. В списке самых популярных романтических презентов – сладости и сувенирные подушки, уверяют эксперты. Какой же подарок выбрать, чтобы угодить девушке, узнавала корреспондентка телеканала "Украина" Ксения Середа.
 

Накануне весенних праздников переходы столичного метро превратились в цветочные базары. Продавец Валентина Ивановна предлагает выбрать букет из хризантем, тюльпанов, роз и нарциссов. "Синие и красные, махровые и обычные, из Голландии и домашние, – показывает женщина.

Нарциссы стоят по 20 гривен, тюльпаны – 25, розы – 25-30 за штуку. За гиацинты в горшках просят 50 гривен. Столько же стоит веточка хризантем. Впрочем, букеты женщины расценивают только как дополнение к основному презенту. А вот мужчины идеальным сюрпризом для любимой считают отнюдь не бриллианты: часто выбирают бытовую технику и приборы для кухни.

Времена, когда женщина мечтала о новой кастрюле, прошли, уверенна аналитик Татьяна Жицкая. "В ТОП-3 подарков входят фитнес-трекеры. Видимо, все хотят быть спортивными, красивыми и считать свои шаги. Второе – это приспособления для волос (щипцы гофре, плойки, утюжки). А на третьей позиции – косметика для тела и лица", – резюмирует эксперт.

Средний чек на средства для волос – 500 гривен, на косметику – 350. Хотя сертификату в салон красоты обрадуется только каждая третья женщина, считают маркетологи.

"Некоторые чудаки дарят девушке прыжок с парашютом, а она боится высоты. Естественно, не прыгнет, – объясняет маркетолог Юрий Чертков. – Дарить нужно то, что девушка явно оценит. Если она склонна к этим процедурам, у нее есть на это время и желания, то надо подарить, но не разовую процедуру, а курс".

Напомним, ранее мы писали, будет ли выходной на 8 Марта в Украине. Также сайт Сегодня.Lifestyle рассказывал об истории и значении женского дня.

Смотрите видео: какие подарки на 8 Марта получают звездные женщины

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Источник: Сегодня
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