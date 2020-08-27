Подготовка к школе в 2020 году: что важно знать родителям

Тщательная подготовка – снизит риски подхватить вирус

Подготовка к началу учебного года в 2020 году будет сильно отличаться от предыдущих. Виной всему коронавирус и карантинные ограничения. Поэтому родителям важно понимать, как правильно подготовить своего ребенка к новому учебному году, чтобы максимально обезопасить его и настроить на правильный лад. Как это сделать правильно, знает экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, написав на своей странице в Facebook важную памятку для родителей.

Подготовка к школе в 2020 году: с чего важно начать

1. Расскажите ребенку все о вирусе SARS-COV-2

Важно, чтобы он знал, как передается вирус, какие симптомы, как соблюдать правила этикета кашля и чихания и физической дистанции. Объясните ребенку, что сейчас не стоит пользоваться общими предметами и вещами с другими людьми – делиться едой, или пить из одной бутылки. А также трогать лицо грязными руками.

Лучший пример для ребенка – это вы. Поэтому некоторые вещи важно проговорить и попробовать делать вместе.

2. Попробуйте дома вместе помыть руки, проверьте делает ли это ребенок правильно

Сделайте это интересным и веселым для младших детей, поощряйте их мыть руки правильно и объясните почему это важно. Так же это стоит сделать с антисептиком.

Через грязные руки также передаются вирус гриппа, аденовирус, вирус гепатита А, сальмонеллы, а не только SARS-CoV-2. Объясните ребенку это тоже.

Как подготовить ребенка к школе Фото: Пресс-служба Кличко

3. Спланируйте ежедневные действия, которые ребенок должен сделать до и после школы

Например, в школу важно упаковать необходимые вещи (маску, антисептик). После – обязательно тщательно помыть руки и при необходимости постирать маску (если она тканевая и для многократного использования).

4. Проверяйте состояние ребенка каждое утро

Повышение температуры, кашель, диарея или рвота – это уже повод не идти в школу. Имейте наготове контакты семейного врача, терапевта или педиатра, чтобы проконсультироваться по симптомам.

5. Проверьте, есть ли у ребенка все необходимые прививки

Вакцинироваться сейчас можно, говорит Супрун. Узнайте график приема на прививку у своего семейного врача, терапевта или педиатра, а также проверьте календарь прививок.

"Это единственный надежный способ защитить детей от опасных болезней и обезопасить других школьников, которые по определенным причинам не могут получить свою защиту вакциной. Не забывайте о вакцинации против гриппа. Этой осенью сделать эту прививку будет критически важно", – говорит эксперт.

Подготовка к школе в 2020 году: позаботьтесь о ментальном здоровье ребенка

Поговорите с ребенком о том, что школа и обучение будут выглядеть иначе (например, столы будут расположены дальше друг от друга, учителя будут в масках или защитных щитках, что теперь в школе будут некоторые правила, которых следует придерживаться). Также обсудите изменения во взаимодействии между детьми и учителями. Потребность соблюдать дистанцию​​ может быть стрессом для детей. Следите за такими изменениями, как чрезмерный плач или раздражение, беспокойство, печаль, трудности с концентрацией внимания. Они могут быть признаками того, что ваш ребенок борется со стрессом и тревогой. В такой период ребенок может плохо есть (приносить полный тормозок, который вы дали утром) или иметь проблемы со сном. Не игнорируйте эти сигналы и обязательно об этом поговорите.

Подготовка к школе в 2020 году: здоровая среда в учебном кабинете и во время пребывания в школе

1. Позаботьтесь об удобной одежде

Даже если это форма формата "белый верх, черный низ". Она должна быть удобной, в ней ребенок должен свободно двигаться, бегать, дышать и тому подобное. Обязательное требование к "верху" – не белый и красивый, а чтобы он из натуральной ткани был пошит, а также легкость в стирке и глажке.

2. Готовьте пищу детям с собой

Даже если они едят в столовой, должна быть возможность перекусить. Это особенно актуально для учащихся младших классов. Детский организм не может поддерживать уровень глюкозы в крови так, как у взрослых. Голодные дети не могут сосредоточиться на учебе.

Как подготовить ребенка к школе Фото: Сегодня

На перемене дети должны есть полноценную пищу. Решением может быть контейнер с нарезанными яблоками, морковью, орехами, сыром, фалафель. Хорошо иметь бананы, несладкий йогурт, сухофрукты, пастилу. Детям нужны витамины, полноценный белок и работа для челюстей.

3. У ребенка всегда должна быть своя бутылка с водой

А в школе у них должна быть возможность иметь бесперебойный, быстрый и легкий доступ к питьевой воде. Согласно сегодняшним реалиям, ребенку нельзя давать свою бутылочку с водой другими школьниками. Причину этому должны объяснить родители.

4. Поощряйте ребенка быть физически активными

Обычно школьникам запрещают бегать по коридорам, или оставляют мало времени на то, чтобы бегать по двору. Тем более сейчас передвижения по коридорам школы или выход на улицу могут быть ограничены.

Впрочем, даже в таких условиях детям важно двигаться. Чем младше ребенок, тем больше времени он должен быть активным.

"С 5 до 17 лет минимум час в день надо делать аэробные упражнения (бегать, прыгать, кататься на велосипеде), и три раза в неделю заниматься особенно интенсивно. Этот час активности можно "аккумулировать" в течение дня благодаря нескольким активным перерывам. 2-3-минутные перерывы во время уроков помогут снять напряжение и досидеть до звонка", – пояснила Супрун.

5. Подготовьте удобный рюкзак

Главное – он должен весить не более 1 кг, иметь ортопедическую спинку и светоотражающие элементы.

"Родителям важно помнить, что данные, имеющиеся на сегодня, указывают, что у детей меньше шансов заразиться вирусом, и небольшая вероятность проявления симптомов и возникновения тяжелого течения болезни COVID-19. В частности, дети не играют весомую роль в передаче коронавируса, в отличие от других, например, гриппа. Но тщательная подготовка – снизит риски подхватить вирус", – подытожила Супрун.

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