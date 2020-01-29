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Подсказки родителям: 10 базовых правил в воспитании детей

Чтобы дать ребенку свободу действия, объясняйте ему все, что происходит вокруг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:29
Как правильно воспитывать детей
Как правильно воспитывать детей
Фото: Pexels

Чтобы дети были счастливы и выросли хорошими людьми, важно с раннего детства заниматься их воспитанием и знать разные подходы к ним. И сейчас речь идет не о том, чтобы заставлять ребенка делать так, как будет правильно для кого-то или чтобы он стал послушным, повиновался каждому вашему решению и в результате стал очень удобным ребенком. А в том, чтобы дать ребенку свободу действия, объясняя ему все, что происходит вокруг.

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Вашему вниманию 10 базовых правил в воспитании детей:

  1. Разговаривайте с детьми, как со взрослыми, объясняя им, что все действия и поступки, как хорошие, так и плохие, имеют последствия.
  2. Всегда извиняйтесь перед ребенком, если вы правда в чем-то виноваты.
  3. Выслушайте своего ребенка, как бы вы не устали и не были заняты – если он хочет именно вам рассказать, как прошел его день, значит для него это важно.
  4. Установите границы приемлемого поведения для ребенка в различных ситуациях: дома, в обществе, с друзьями, с незнакомыми людьми.
    Разговаривайте с детьми, как со взрослыми
    Разговаривайте с детьми, как со взрослыми
    Фото: Pexels
  5. Учите своих детей любви, доброте и терпению.
  6. Станьте для своего ребенка примером для подражания.
  7. Благодарите и хвалите ребенка каждый раз, когда он делает что-то хорошее.
  8. Не ведите себя с детьми так, будто вы умнее их в силу своего возраста, а они – лишь глупые малыши.
  9. Всегда признавайтесь в своих ошибках, делая это открыто и искренне.
  10. Учите детей уважению, но проявляйте его и по отношению к ним.

Это далеко не все, что важно знать и делать родителям, но соблюдая этих 10 правил вы уже будете лучше понимать своего ребенка и ладить с ним.

Тем временем мы выяснили семь секретов счастливого человека.

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Источник: Сегодня
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