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Подвергаются ли ваши близкие домашнему насилию – онлайн-тест от телеканала "Украина"

Онлайн-тест поднимает важную и сложную тему физического и психологического насилия в обществе

Марина Попович
Сегодня, 18:03

В преддверии премьеры сериала "Отважные" на телеканале "Украина" диджитал-команда запустила онлайн-тест, который, как и сериал, поднимает важную и сложную тему физического и психологического насилия в обществе.

"Отважные" – 40-серийная детективная драма совместного производства телеканала "Украина" и FILM.UA Group рассказывает о работе специального подразделения полиции, занимающегося проблемами домашнего насилия. Четыре главные героини помогают женщинам, детям и даже мужчинам, страдающим от тирании, побоев, унижений и других способов угнетения со стороны близких людей. Премьера сериала состоится 6 апреля в 18:00 на телеканале "Украина".

Как не стать жертвой домашнего насилия – смотрите видео:

Онлайн-тест на 14 вопросов ориентирован, в первую очередь, на тех, кто действительно может что-то сделать и помочь жертвам – на близких людей и друзей. Участника или участницу теста сопровождает выбранная героиня сериала "Отважные". Переживая за свою подругу, соседского ребенка или коллегу, вы можете пройти тест и понять, нужна ли ему или ей реальная помощь, и как ее правильно оказать, чтобы не навредить еще больше. После прохождения теста, на странице "результат" предоставляются контакты организаций, которые уполномочены помогать в таких ситуациях.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Важно отметить, что в разработке теста принимала участие съемочная команда сериала и эксперты-практики – кандидат психологических наук Елена Рихальская и юрист-криминолог Оксана Комарницкая, а также были использованы материалы реальных дел.

"Тема насилия традиционно замалчивается в нашем обществе, об этом стыдно говорить, жертвы напуганы и молчаливы. Но отрицать этот факт невозможно. По статистике UNDP – 22% украинских женщин в возрасте 15-49 лет проходили, как минимум, через одну форму насилия – физическую или психологическую. Добавьте сюда еще детей и, как ни странно, мужчин – картина получится жуткая. Особенно сейчас, когда в стране карантин и жертвам некуда бежать. Когда мы посмотрели пилотные серии "Отважных" – сериала про особый полицейский отдел, который борется с домашним насилием и состоит только из женщин, задали себе вопрос: "Как мы, как медиа, можем помочь в этой ситуации?" Ответ – информировать, поднимать эту тему в обществе, рассказывать, куда звонить. Сериал стартует на телеканале "Украина" 6 апреля, и наша команда надеется, что он откроет глаза общества на эту проблему, а жертвам подскажет, что делать и как выбраться из западни. Но, не стоит забывать, что много зависит от нас самих. Проинформирован – значит вооружен", – комментирует Виктория Кузьмик, руководитель диджитал-проектов TV-брендов "Медиа Группы Украина".

Пройти тест можно по ссылке.

Над проектом работали:

  • идея и продюсирование – Виктория Кузьмик;
  • дизайн – Ксения Игнатюк;
  • проджект-менеджер – Дарина Фиалко;
  • верстка и разработка – Дмитрий Галыко;
  • SMM – Ирина Кабова.

Читайте также интервью с актрисой сериала "Отважные" Александрой Лютой – о работе над сериалом, театре и тонкостях актерской жизни.

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