Полезное увлечение: о чем расскажет работодателю ваше хобби

Составляя резюме, учтите несколько важных факторов

Иметь хобби - это хорошо. Фото: pixabay

Пункт "хобби" в резюме не для всех соискателей предоставляет ценность. А как оказалось на практике, совсем зря.

Составляя резюме, учтите: во-первых, информация о хобби не должна занимать много места, особенно если у вас небольшой опыт работы; во-вторых, избегайте слишком общих понятий, например "компьютеры", поскольку рекрутер может подумать, что вы не изучаете новые языки программирования, а просто все свободное время проводите за компьютерными играми.

О чем может рассказать специалисту по кадрам ваше хобби – проанализировали эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

1. Вы играете в командные игры – волейбол, футбол, баскетбол. Тут все очевидно – вы умеете быть частью команды, взаимодействовать с коллегами и при необходимости брать на себя лидерские обязанности.

2. Вы делаете то же самое, но профессионально, например, имеете разряд по какому-то виду спорта либо играете за сборную района по футболу. Это говорит о постоянном самосовершенствовании – весьма ценное качество для работы. Относится не только к спортивным достижениям, но и любым другим – кулинарии, шитью, вязанию. Вы не бросаете дело на полпути, а также умеете рационально использовать время.

3. Вы организовываете друзей для игры в мафию или квесты, проводите вечеринки "для своих", состоите в родительском комитете в школе (хотя хобби это не назовешь) – вы неформальный лидер в коллективе. Таким же, в понимании HR-а, как вариант, будете и для коллег.

4. Прыжки с парашютом, скалолазание и прочий экстрим. Вы организованны, сосредоточены, внимательны, умеете четко планировать и придерживаться графика. Но! В то же время увлечение экстремальными видами спорта может свидетельствовать о склонности к необдуманному риску. Поэтому подумайте, стоит ли рассказывать о таком хобби потенциальному работодателю.

5. Шахматы. Вы психологически устойчивы и не склонны к импульсивным решениям.

6. Рисование, фотография. Вы умеете замечать детали, выбирать лучшее, смотреть на объект под другим углом. Эти навыки могут пригодиться, например, при реализации рабочего проекта, ведь вы способны креативно подойти к обыденному заданию.

7. Путешествия (не просто пассивное "валяние" на пляже отеля с "олл инклюзив", а самостоятельное планирование маршрута). Вы — активный и креативный работник, у которого будут гореть глаза и спориться любое дело, если в достаточной мере вас заинтересует.

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Не стоит писать в резюме что-то типа "работа занимает 100% моего времени, поэтому на хобби времени и сил не остается". Это может свидетельствовать о вашей скрытности или неумении планировать. Но и слишком увлекаться, рассказывая взахлеб о своем хобби, тоже не стоит – у HR-а может сложиться впечатление, что любимое занятие для вас важнее работы. Также вопрос о хобби – это своего рода детектор лжи для кандидатов. HR-ы особенно любят применять его для оценки soft skills (коммуникабельность, умение работать в команде, навыки самопрезентации). Учтите это при составлении резюме.

Как хобби поможет карьере?

Ну и совсем табу – присваивать себе несуществующие хобби только потому, что этим же увлекается руководство. Лучше постарайтесь рассказать о своих настоящих интересах в таком ключе, чтобы они дополняли ваш образ идеального специалиста. При этом стоит помнить и о том, что если у вас есть несколько хобби, то в резюме лучше указать именно то и/или те, которые будут удачно резонировать з должностью, на которую вы претендуете.

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