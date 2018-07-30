Полезные советы: как распознать хамство и как правильно реагировать на него

Хамство – это явление, случавшееся с каждым еще с детства

Не будьте хамом. Фото: depositphotos

Вежливость – прекрасное качество, которое часто сталкивается с невежеством и хамством. Их можно встретить повсюду и порой даже не знаешь, как воспитанному человеку правильно реагировать на хамов.

Определение и причины возникновения хамства

Если освятить общие моменты возникновения хамства внутри личности – провокатора, то он обычно преследует несколько личных целей. Самоутверждение за счет унижения других, таким способом пытаются самоутвердиться хамоватые соседки или бабушки на лавочке, которые даже на безобидную просьбу могут вылить кучу негатива и даже не подумать о последствиях. Вторая категория причин сводится к знаменателю, суть которого в плохом воспитании. Третий банальный фактор развития хамства у агрессора – это желание подпитаться энергетически, то есть хам действует по принципу энергетического вампира.

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Если рассматривать вопрос причин возникновения хамства, то их обычно выделяется несколько:

Одним из наиболее часто встречающихся явлений хамства является усталость или банальное плохое самочувствие. Тогда человек, если видит свою неправоту, извиняется за свое поведение сразу после того, как нанес собеседнику моральный урон или после того, как ликвидирует причины;

Еще одна распространенная причина, особенно, в случае со старшим поколением по отношению к детям и молодежи – желание самоутвердиться. Не имея собственной или личной ценности хам таким образом стремится показать человеку, что он – идиот, недоразвитый и прочие негативные аспекты его личности. При этом, хамство может доходить до оскорблений, которые сам хам может считать нравоучениями и воспитанием;

Систематически возникающее хамство может проявляться и в виду особенностей нрава, например, прямолинейности или привычки покровительствовать над определенным человеком. В последнем случае хамство может идти и от родителей, которые излишне опекают чадо, достигшее сознательного возраста;

Также при помощи хамства человек может склонить другого на решение, выгодное ему. К примеру, если дочь отказывается получать высшее образование, мать или отец могут быть недовольны этим решением. Конечно, у всех знакомых детей образований уже минимум два. И вот тут они начинают порой откровенно показывать дочери ее несостоятельность, умственную недееспособность, намекать на деградацию и так далее. Все это – проявления скрытого хамства, основной целью которого является манипуляция.

Как распознать хамство и реагировать на него

По сути, распознать хамство можно практически сразу. Это резкое негативное поведение человека в адрес собеседника, резкие и матерные слова в его адрес даже на малейшую просьбу, попытка унизить энергетически и духовно. Реагировать на хамство в виду его спонтанного проявления не всегда получается правильно. Прежде всего, стоит понять, что хамство носит в себе скрытые комплексы хама.

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Не нужно реагировать так же, разжигая еще большую войну и демонстрируя тем самым наличие комплексов, но уже у себя. Среди психологов наиболее приемлемым видом реакции является игнор, а также умение ставить внутренние барьеры. Это поможет сдержать энергию и не потерять веру в себя в случае спонтанного энергетического вампиризма.

Хамство – это явление, случавшееся с каждым еще с детства. Умение распознать его и правильно среагировать – признак настоящей психологической зрелости человека.

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