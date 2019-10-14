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Полнолуние 14 октября: какие знаки зодиака почувствуют влияние

Каким знакам зодиака стоит быть внимательными в полнолуние

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:01
Полнолуние 14 октября 2019 года будет особенным
Полнолуние 14 октября 2019 года будет особенным
Фото: Pexels

Согласно лунному календарю, сегодня, 14 октября 2019 года, произошло полнолуние, которое началось в 00:11 по Киеву. Луна находиться сейчас под знаком Овна. Астрологи не рекомендуют сейчас начинать новые дела и проводить важные мероприятия.

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Полнолуние 14 октября: что нельзя делать в этот день

Астрологи поясняют, что в полнолуние лучше отказаться от каких-либо начинаний, а лучше уделить больше внимания отдыху и уже начатым проектам. Кроме того, в полнолуние запрещено ругаться и выяснять отношения, совершать дорогие покупки, заключать серьезные сделки, также брать или давать деньги взаймы.

Полнолуние 14 октября: что можно делать в этот день

По словам астрологов, полнолуние – отличное время, чтобы закончить все начатые дела и проекты. Кроме того, не забывайте об отдыхе – проведите время с приятными вам людьми или займитесь тем делом, которое приносит вам удовольствие.

Полнолуние 14 октября особенное, ведь оно совпадает с еще одним важным днем – Покровом Пресвятой Богородицы. Поэтому сегодня благоприятный день для свадьбы – он сулит счастье молодоженам.

Как полнолуние повлияет на знаки зодиака

Под влияние полнолуния 14 октября попали четыре знака зодиака – Тельцы, Близнецы, Девы и Водолеи. Сегодня представителям именно этих знаков зодиака следует быть предельно внимательными. Так, Тельцам звезды сулят изменениями в личной жизни, к тому же не обязательно приятные. Сегодня вам следует уделить больше внимания вашим возлюбленным. А вот тем Тельцам, у которых нет пары, звезды не рекомендуют знакомиться и заводить новые отношения – отложите это на другое время.

Влияние полнолуния 14 октября почувствуют на себе сполна Близнецы, которые почувствуют сильный упадок сил с самого утра. Откажитесь от путешествий, а запланируйте лучше полноценный отдых.

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Примечательно, что Девы сегодня получат от полнолуния приятный бонус в виде успеха, который будет присутствовать во всех делах. Вы с легкостью разрешите все конфликты и споры, а также сможете осилить любой рабочий вопрос.

Пожалуй, Девы – это единственный знак зодиака, которому полнолуние подарит успех – у Водолеев намечается нелегкий день. Представителям этого знака зодиака грозят ссоры и конфликты. Астрологи советуют Водолеям избегать контакта с неприятными людьми, а расслабиться и хорошо отдохнуть.

Ранее мы уже выяснили про полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести.

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