Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать
Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 15 июня
15 августа состоится последние летнее полнолуние.
Смотрите видео, как жители Земли наблюдали суперлуние
Чего ждать от полнолуния в августе, какими особенностями обладает этот день, что можно и нельзя делать в полнолуние, как правильно себя вести, чтобы не навлечь неприятностей, узнайте в нашей статье.
Полнолуние 15 июня произойдет в обед, в 15 часов 29 минут по киевскому времени. По лунному календарю это будет переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Водолей, который оказывает благотворное действие на изменения и инновации.
Пребывая в знаке Водолея, Луна повышает интерес к духовному развитию. Несмотря на это, что полнолуние считается опасной фазой, человек в это время склоняет к преувеличениям, чувство меры исчезает.
- планировать длительную перспективу;
- заниматься творчеством;
- отправляться на рыбалку;
- заниматься садом и городом;
- собирать целебные и лекарственные травы;
- заниматься сексом;
- очищать организм.
- В период полнолуния нельзя выяснять отношения, ругаться и спорить, потому что людям в этот период свойственна импульсивность, из-за которой они не всегда способны принимать правильные решения и адекватно реагировать на ситуации.
- Негативное влияние Стрельца на отношения между людьми проявляется в излишней подозрительности, что может обидеть и ранить.
- Лучше держать свои негативные мысли при себе и не показывать окружающим своего недоверия, чтобы потом не было стыдно за свое поведение.
- Перенесите важные встречи и переговоры на другое время.
- В период полнолуния не занимайтесь тяжелым физическим трудом.
- Не стоит переедать в этот период, несмотря на хороший аппетит.
- Также не рекомендуются визиты к врачам, операции и другие лечебные мероприятия.
- Не поддавайтесь каким-либо соблазнам, чтобы впоследствии не пожалеть об этом.
Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на сентябрь 2019 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram