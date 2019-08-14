Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать

Узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 15 июня

Полнолуние 15 августа 2019: как себя вести во время полной луны Фото: pexels.com

15 августа состоится последние летнее полнолуние.

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Чего ждать от полнолуния в августе, какими особенностями обладает этот день, что можно и нельзя делать в полнолуние, как правильно себя вести, чтобы не навлечь неприятностей, узнайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 15 июня

Полнолуние 15 июня произойдет в обед, в 15 часов 29 минут по киевскому времени. По лунному календарю это будет переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Водолей, который оказывает благотворное действие на изменения и инновации.

Полнолуние 15 агуста 2019 года: как правильно себя вести во время полной луны Фото: pexels.com

Пребывая в знаке Водолея, Луна повышает интерес к духовному развитию. Несмотря на это, что полнолуние считается опасной фазой, человек в это время склоняет к преувеличениям, чувство меры исчезает.

Что нужно делать в полнолуние 15 августа

планировать длительную перспективу;

заниматься творчеством;

отправляться на рыбалку;

заниматься садом и городом;

собирать целебные и лекарственные травы;

заниматься сексом;

очищать организм.

Что нельзя делать в полнолуние 15 июня

В период полнолуния нельзя выяснять отношения, ругаться и спорить, потому что людям в этот период свойственна импульсивность, из-за которой они не всегда способны принимать правильные решения и адекватно реагировать на ситуации.

Негативное влияние Стрельца на отношения между людьми проявляется в излишней подозрительности, что может обидеть и ранить.

Лучше держать свои негативные мысли при себе и не показывать окружающим своего недоверия, чтобы потом не было стыдно за свое поведение.

Перенесите важные встречи и переговоры на другое время.

В период полнолуния не занимайтесь тяжелым физическим трудом.

Не стоит переедать в этот период, несмотря на хороший аппетит.

Также не рекомендуются визиты к врачам, операции и другие лечебные мероприятия.

Не поддавайтесь каким-либо соблазнам, чтобы впоследствии не пожалеть об этом.

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