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Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

Июньское полнолуние: узнайте, что можно, а что категорически нельзя делать 17 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Полнолуние
Полнолуние
Фото: Pixabay

Полнолуние в июне состоится 17-го числа, в ближайший понедельник. Чего ждать от июньского полнолуния, какими особенностями обладает этот день, что можно и нельзя делать в полнолуние, как правильно себя вести, чтобы не навлечь неприятностей, узнайте в нашей статье.

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Особенности весеннего полнолуния 17 июня

Полнолуние 17 июня произойдет утром, в 11 часов 31 минуту по киевскому времени. По лунному календарю это будет переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Стрелец, который оказывает благотворное действие на логическое мышление людей, их собранность и внимательность.

Пребывая в знаке Стрельца, Луна повышает интерес людей друг к другу, их взаимоотношениям и общению. Несмотря на то, что полнолуние считается опасной фазой, в этот раз оно даже способствует самосовершенствованию, привлекает к наукам и обучению.

Что нельзя делать в полнолуние 19 мая

  • В период полнолуния нельзя выяснять отношения, ругаться и спорить, потому что людям в этот период свойственна импульсивность, из-за которой они не всегда способны принимать правильные решения и адекватно реагировать на ситуации.
  • Негативное влияние Стрельца на отношения между людьми проявляется в излишней подозрительности, что может обидеть и ранить.
  • Лучше держать свои негативные мысли при себе и не показывать окружающим своего недоверия, чтобы потом не было стыдно за свое поведение.
  • Перенесите важные встречи и переговоры на другое время.
  • В период полнолуния не занимайтесь тяжелым физическим трудом.
  • Не стоит переедать в этот период, несмотря на хороший аппетит.
  • Также не рекомендуются визиты к врачам, операции и другие лечебные мероприятия.
  • Не поддавайтесь каким-либо соблазнам, чтобы впоследствии не пожалеть об этом.

Ранее мы рассказывали о магнитных бурях июня 2019.

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