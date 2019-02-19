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Полнолуние 19 февраля: значение, особенности, практики

Что можно и что нельзя делать в полнолуние

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Полнолуние 19 февраля
Полнолуние 19 февраля
Фото: Pixabay

Сегодня, 19 февраля, в 17:53 по киевскому времени произойдет полнолуние. Состоится оно в первых градусах оси Дева-Рыбы. Что это акцентирует? Астрологи говорят, что нам стоит в ближайшее время, и особенно сегодня, обратить внимание на душевное равновесие и здоровье, прежде всего.

Главное – нужно быть внимательными к своему организму, постараться избегать нервного перенапряжения, по крайней мере до конца этой недели, высыпаться. Особенно этот совет важен для тех, кто метеочувствителен, поскольку с 19 по 22 февраля ожидаются еще и сильные магнитные бури.

Рекомендации в день полнолуния:

  • Не стоит принимать импульсивные необдуманные решения. Поскольку полнолуние способствует повышенной эмоциональности людей.

  • А вот интуиции в эти сутки очень важно доверять, она не подведет.

  • Стоит воздержаться в эти лунные сутки от принятия важных решений, выяснения отношений, совершать крупные покупки, просить повышения у начальства.

  • Также не рекомендуется стричься, краситься и делать косметические процедуры и тем более операции.

  • Лучше соблюдать диету и не переедать в этот день, давать нагрузки организму очень щадящие во всех смыслах.

  • Очень полезно медитировать и загадывать желания.

Разные люди по-разному реагируют на эту фазу луны. У кого-то чувствуется мощный прилив сил и энергии, у кого-то – наоборот. Кто-то испытывает повышенную возбудимость, кто-то на максимуме реализует творческий потенциал, а кто-то становится более раздражительным и агрессивным – и это нормально. Поскольку полнолуние всегда связано с усилением эмоционального фона.

Полнолуние 19 февраля
Полнолуние 19 февраля
Фото: Pixabay

Практики полнолуния

Полнолуние благоприятствует процветанию. Хорошо работают в полнолуние различные ритуалы, особенно на привлечение любви, денег, исполнение желаний.

Если вы верите в ритуалы, можно попробовать самый простой вариант привлечения денег: положить на ночь кошелек под свет луны на подоконник, чтобы он "напитался" лунной энергией достатка.

На ночь полнолуния можно также положить свой кошелек под свет полной Луны, чтобы он получил лунную энергию. Это не панацея от безденежья, но на некоторую прибыль в следующий месяц вы можете рассчитывать.

Еще одна практика – на исполнение желаний. Подумайте о том, что вам необходимо на данный момент, сосредоточьтесь на этом. Что бы вы хотели привлечь в свою жизнь? Новую работу, партнера, любимого человека? Запишите это на листе бумаги, начиная со слов: "Я готов/готова принять в свою жизнь… (и пишем, что хотим привлечь)". Затем листик нужно сжечь и пепел выбросить в окно при свете луны со словами " Да будет так!". Затем это желание нужно " отпустить", то есть не думать о нем.

Читайте также лунный календарь на февраль 2019: благоприятные дни.

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Источник: Сегодня
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